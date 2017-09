Por depresión y precarias condiciones, Corte pide trasladar a 'ventilador' de Odebrecht

La última vez que la Corte Suprema de Justicia intentó tomar una declaración a Gabriel Alejandro Dumar Lora, considerado uno de los implicados claves en los sobornos de Odebrecht en Colombia, éste se negó a salir del centro de reclusión. Dijo que no estaba en condiciones sicológicas para rendir una declaración y puso de manifiesto que no le han permitido el ingreso de ropa a la cárcel, así como tampoco de aseo y de medicamentos.

Manifestó que sin esta droga, su salud amenaza riesgo de depresión severa y de hipertensión arterial.

Aunque la Corte aún no ha escuchado su voz, ante la fiscalía habló duro y las consecuencias de sus declaraciones tienen respondiendo a más de uno ante la justicia. Uno de ellos es precisamente el senador del partido de La U Bernardo Elías, quien ya completa un mes detenido y mantiene su curul en el capitolio.

Dumar Lora era el representante legal del sonado consorcio SION, una firma que habría sido conseguida por Otto Nicolás Bula para poder realizar las operaciones de blanqueo de capitales para pagar sobornos a políticos y funcionarios cuestionados.

El primero de los contratos se pactó por $10.062 millones de pesos. "Cuando voy a la visita de obra después de la firma del contrato y me presentan al señor Marcio Marangoni hacemos un recorrido de la zona y me lleva al sitio a donde íbamos a ejecutar la obra (...) Me doy cuenta de todo lo que había que hacer, en una zona montañosa en donde la cantera no estaba dentro de los 10 kilómetros, sino que estaba como a 30 kilómetros más allá (...) le digo a Otto y a Marcio Marangonio que yo no tengo la capacidad para hacer esa obra"

Es en ese momento es cuando Bula y Marangoni le habrían anunciado que el contrato estaba firmado y que ellos tenían que pagar una serie de compromisos. "Me dijeron que usáramos este contrato y ese anticipo para pagar una plata que se debía". Parte de ese dinero -señala- fue para entregársela a Bernardo Elías.

El dinero habría sido girado en efectivo a través de una cuenta en el Banco de Occidente de la Castellana, en Montería. "Él (Bernardo Elías) me decía tráemela a la casa, pónmela en mi casa en Sahagún, traémela acá a la casa del suegro en Sincelejo y yo se la llevaba".

De lo $ 2.000 millones del anticipo dice que se le entregaron al Ñoño Elías 1.600 millones y a Otto Bula se le entregaron 360 millones de pesos en dos cheques. En el 2015 se giraron los otros 8.000 millones restantes.

El representante SION asegura que el dinero fue destinado a pagar las deudas que Elías tenía con la campaña del 2014.

El otro contrato de consultoría fue por 7.500 millones de pesos, de los cuales se le dieron 350 millones de pesos a Otto Nicolas Bula. Para este contrato se firmó una alianza con la empresa española Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU).

Consultado por SEMANA, el Inpec aseguró que el traslado ya se hizo efectivo, que la orden de recibió el pasado jueves y este lunes se llevó a cabo el cambio de centro de reclusión.