Por hacerse publicidad Dilian Francisca Toro entra a la lupa de la Procuraduría

El uso de los recursos públicos de la actual Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se le está convirtiendo en un dolor de cabeza. El ente de control abrió investigación preliminar por presunta utilización de recursos de la gobernación para hacerse publicidad.

Para el ente de control, Toro pudo haber incurrido en falta disciplinaria con la contratación de la separata “Le Estamos Cumpliendo al Valle”, publicada a full color, con fotografías que resaltan los logros de la administración y que fue publicada en un diario de amplia circulación nacional.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas en la gobernación del Valle y citó a Toro a que rinda una versión libre y espontánea.

A finales del año pasado, Toro enfrentó una avalancha de críticas en los medios de comunicación y redes sociales por haber viajado a Brasil acompañando a la delegación del Comité Olímpico. Ella explicó a través de medios radiales que su viaje se enmarca dentro de la Ley y que no cometió ninguna irregularidad ya que fue invitada por el Comité Olímpico Colombiano, “ellos pagaron los gastos de mi viaje”, dijo. En cuanto a los costos del viaje de su esposo, su hijo y la novia de este, aseguró que “se pagaron con recursos propios. No saqué un solo peso de la Gobernación”.



Hace apenas unas semanas, la Procuraduría había anunciado el archivo por prescripción que la exprocuradora Martha Isabel Castañeda hizo de las investigaciones contra Dilian Francisca por vínculos con grupos armados al margen de la Ley.

La decisión, firmada por la exprocuradora (e.) Castañeda, consideraba que si bien existen referencias de reuniones y de vínculos con grupos armados al margen de la Ley durante el año 2002, esta conducta ya estaba prescrita. El tema aun no muere en lo penal, y será la Corte Suprema de Justicia la que emita la última palabra.