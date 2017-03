Leyva y Ordóñez se sacan chispas

Uno de los dichos del refranero popular antioqueño señala que desde el desayuno se sabrá cómo será el almuerzo. Si este se llegara aplicar a la política, la campaña electoral que se avecina se advierte bastante ldeada y encendida, al menos por la forma como se desarrolló un reciente debate que tuvo como protagonista a quien podría ser una de las caras a encontrarse en el tarjetón presidencial.

Sucedió el martes, el auditorio de la Universidad de Santander (Udes), en Bucaramanga. Alejandro Ordóñez había sido invitado como panelista del foro ‘Colombia Posconflicto y Nuevas Realidades‘, y el exprocurador se convirtió en centro de atención por la encendida discusión con el exministro conservador Álvaro Leyva Durán. Aunque no pasaron de las pullas y los dardos, los que se lanzaron iban impregnados con altas dosis de veneno.

El panel no vaticinaba mayores calenturas. De lado crítico a los acuerdos de paz con las FARC, además de Ordóñez, el dirigente del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, cara conocida en todo tipo de eventos académicos. Leyva, en desventaja, tendría la misión de defenderlos, en su condición de asesor de las FARC en la Mesa de Negociación de La Habana.

A Leyva no le gustaron las interpretaciones que hizo Ordóñez del acuerdo de paz, especialmente cuando volvió a mencionar su tesis de la ideología de género. Circunstancia que encendió la confrontación.

“Usted es un principiante en la política, ni la patanería ni la mentira lo va a hacer exitoso (…), porque usted viene con la autoridad del Procurador, posición de la cual abusó, y se lo digo aquí a un metro, y me gustaría que me mirara (…), no vamos a permitir que esos discursos incendien el país”, dijo Leyva Durán, quien ha sido dos veces precandidato presidencial.

Ordóñez no lo miro, pero tan pronto como acabó Leyva encendió su micrófono para darle réplica. Lo hizo a su manera.

“Usted es un farsante doctor Leyva (…). Yo no le conocía su autodescriptiva egolatría, como una especie de gurú del pacifismo. Le debo decir varias cosas, ¿usted acaso me está amenazando cuando me dice que acá estoy incendiando?, porque a usted le tengo miedo por sus vínculos con las FARC”.

Los testigos del álgido momento describen que el auditorio se apasionó y dividió sus opiniones entre Leyva y el exprocurador. Y aunque el debate fue tan encendido, el ambiente terminó apaciguándose. Lo paradójico, dos conservadores, hoy en orillas opuestas, fueron los protagonistas. Todo se produjo el mismo día en el que el procurador general, Fernando Carrillo, notificó al país que el año electoral había comenzado. Si ese fue el inicio la campaña podría ser para sacarse chispas.