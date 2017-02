"En este país el ser corrupto ha dado estatus": Fernando Carrillo

Después de que el exprocurador, Alejandro Ordóñez, acabó con la ‘guachafita‘ en las Personerías en el momento que decidió que su elección era por concurso y no el resultado de un "fortín ‘electorerista", su reemplazo Fernando Carrillo llegó con una nueva bandera: "que los personeros sean tratados como adultos y no como menores de edad a los que se les dan toda clase de responsabilidades legales y cero recursos para cumplirlas".

Con esas palabras el jefe del Ministerio Público se refirió este viernes a las precarias condiciones en las que vienen adelantando sus funciones buena parte de los más de 1.200 personeros que hay en el país y que ahora tendrán que ponerse la camiseta de veededores en el tránsito que harán las FARC a la vida civil. ¿La razón?, en buena parte de los 26 puntos de concentración donde quedaron ubicados cerca de 7.000 miembros de la guerrilla -además del alcalde- el único funcionario local que vele por los derechos de las comunidades es la figura del personeros.

"La mayoría de colombianos han visto las imágenes esperanzadoras de los guerrilleros al tránsito de estas zonas, pero desconocen la dimensión histórica de lo que está ocurriendo en esos territorios", agregó.

En ese sentido, Carillo manifestó durante la VII Asamblea de Personerías que era hora de empezar a "trabajar juntos para que se les reconozca la categoría institucional que merecen. No más palmaditas en la espalda ni más caramelos a sus peticiones".

Igual como se expuso durante estos dos días de encuentros, el jefe del ente disciplinario les prometió trabajar conjuntamente en busca de un fortalecimiento que les ayude a sacar adelante no sólo las funciones que tienen como defensores de derechos humanos, sino también las que les cayeron con el Código de Policía y el acuerdo de paz con las FARC. Por eso, Carrillo aseguró que convocaría a las tres ramas del poder para que "los problemas de personeros no se solucionan con anuncios en tiempos electorales, sino con decisiones en tiempos normales".

Durante su visita el jefe del ente disciplinario les extendió una invitación a los más de 600 asistentes para que fortalezcan su trabajo contra los corruptos. "El humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción", dijo y renglón seguido les recordó que son ellos quienes también deben salvaguardar el erario de las manos corruptas.

"En este país el ser corrupto ha dado estatus", dijo Carrillo horas después de que revocó varias decisiones que favorecían al ex viceministro Gabriel García, quien habría aceptado sobornos de Odebrecht. "Lo que tiene que pasar de aquí en adelante es que (los corruptos) no sólo tengan sanciones penales de privación de libertad o disciplinarias, sino que en la lucha contra la corrupción hay que tocarles los bolsillos a los corruptos y para eso se requiere mucha cooperación internacional (...) no se trata que sólo cumplan con eso y luego se vayan a disfrutar de sus capitales que tienen en el exterior", agregó.

Durante el encuentro, el procurador se comprometió en apoyar el proyecto de ley que los personeros quieren tramitar vía ‘Fast Track’ para fortalecer su institucionalidad. Nada más y nada menos la propuesta busca gestionar recursos y más personal que ayuden a atajar el desbordamiento de funciones como les ocurrió con la Ley de Victimas.

"Aprovechando esta coyuntura histórica que les entregaron a los personeros más responsabilidades frente a la paz. Vamos a lograr como entiendo que hay un compromiso de los dirigentes políticos y parlamentarios para que en esta materia puedan tener una definición (...) la idea es que vamos a tener ese diálogo con el Ministerio del Interior para efecto de la presentación de la norma en esa dirección. Estoy seguro que el Gobierno va a ver con buenos ojos una iniciativa de esta naturaleza".