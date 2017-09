Los diez mensajes que mandó Musa Besaile

Las declaraciones de Musa Besaile ante la justicia y ante la prensa son hasta ahora la prueba más contundente del ingreso de dineros a la Corte Suprema. El senador de Córdoba dejó ver la magnitud de lo que se vivía en ese alto tribunal y la danza de millones que tuvo lugar por años allí. Musa también dejó claro que está dispuesto a contar todo lo que sabe, pero que hasta ahora apenas ha dado unos fragmentos de esa historia. Estos son los diez mensajes claves de su testimonio.



1. Los casos mencionados no son los únicos:



“Espero que aflore la verdad, y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo el senador cordobés en la entrevista que le concedió a Vicky Dávila. El barón político del Partido de la U ha dejado saber que el ventilador que prendió esta lejos de apagarse.



Ya contó la parte que le corresponde a él. Afirmó que Gustavo Moreno se le acercó durante su proceso por parapolítica y le aseguró que su defensa costaba 2.000 millones de pesos. Entre labios le habría dicho que iba en representación de su “papá” y en una servilleta le habría aclarado que se trataba de “Leonidas Bustos”, el entonces presidente de la Corte Suprema.



En el Congreso se habla de una “vaca” a la que muchos políticos se habrían sumado para poder girar las sumas que desde la justicia les exigían para engavetar los procesos por años, como fue el caso de Musa. Se ha dicho que Musa guarda celosamente esos nombres para una negociación con la justicia.

2. Tiene cómo probar lo que dice:



Besaile asegura que tiene soportes de todo lo que ha dicho y en los que se vinculan otros protagonistas de la historia distintos a Ricaurte, Bustos y Moreno. “Todo lo que estoy diciendo lo tengo documentado”, ha dicho. La principal prueba, que él argumenta a su favor es un documento que él habría firmado en la época en que Moreno le pidió el dinero.



Cuenta que apenas eso sucedió, él se dirigió a consultar con su hermano mayor Johnny Besaile, quien fue alcalde de Sahagún, y de esa reunión salió la idea de hacer una declaración extrajuicio. Ambos habrían ido a una notaría de ese municipio para autenticar un documento en el que contaban todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado el martes a los magistrados de la Corte Suprema. También se cree que tiene los pagarés por medio de los cuales giró el dinero. Agrega que para eso pidió un préstamo a un empresario de Córdoba y que por eso puede demostrar la forma como se hicieron esos giros.



3. El abogado José Ignacio Lyons es la pieza clave:



“A Lyons le consta todo”, aseguró Musa. El senador no se refiera al gobernador de Córdoba sino a su primo, José Ignacio Lyons España, quien era un reputado abogado penalista y que ahora se podría convertir en uno de los testigos estrella de este proceso. Besaile cuenta que fue Lyons España quien le presentó a Moreno en la presentación de su libro de falso testimonio. El abogado habría sido la persona que entregó los 2.000 millones a Moreno, en cuatro pagos de 500 millones cada uno.



4. Pinilla para él es un charlatán:



Musa afirma que el abogado Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, se encontraba borracho en las conversaciones interceptadas por la DEA entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El senador cofirma la impresión que muchos otros tienen de Pinilla como un abogado que hablaba de más y se pavoneaba por Córdoba asegurando el enorme acceso que tenía a la Corte Suprema.

5. Ricaurte era quien hacia los primeros contactos:



Como se sabe, el papel que habría tenido Francisco Ricaurte no tenía que ver con su rol como magistrado, pues de hecho él era de la Sala Laboral, que no puede votar en asuntos penales. Sin embargo, el expresidente de la Corte era quien habría hecho el acercamiento con los políticos. Según contó Musa, Moreno lo invitó a una reunión con Francisco Ricaurte en su apartamento.“Ricaurte me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al señor Gustavo Moreno, porque era un académico, honorable, capaz, preparado y que me podía ser de utilidad para resolver mi caso sobre parapolítica, Ricaurte era exmagistrado”, aseguró el senador. Luego habría tenido lugar otra reunión en el hotel Marriot (norte de Bogotá) a la que Ricaurte también habría asistido momentaneamente.



6. Moreno tenía acceso a la corte, pero también a la Fiscalía:

El senador asegura que fue víctima de Gustavo Moreno. Agrega que sintió pavor cuando él y Ricaurte lo buscaron. “En ese momento Moreno era asesor del despacho del fiscal Montealegre ante la corte. Yo sabía que era un peligro”, le dijo a Vicky Dávila. Según el político de Sahagún ese acceso del abogado a la Fiscalía fue uno de los elementos determinantes para que él sintiera que debía acceder a sus peticiones. Como se sabe Eduardo Montealegre lo contrató como asesor por una suma de 139 millones de pesos. Aunque en esa posición, él no tenía acceso a procesos.

“Me dio mucho susto. Era un extorsionista de cuello blanco, sabía su arte, cómo barajarlo a uno. Me entrega el celular, después de advertirme y amenazarme, me dijo que él me estaba haciendo un favor, que no me pusiera bravo, pero yo no lo he necesitado, yo no tengo nada que ver en ese proceso. Yo estaba molesto y nervioso porque sabía que él se sabía mover bien”, dijo Musa.

7. Manzur es la muestra de lo que pasaba sino se pagaba:

Musa fue el primero en contar que Moreno utilizaba el caso de Julio Manzur para demostrar que las órdenes de captura iban en serio y que él podía atajarlas. “Me fui de vacaciones, y el 23 de enero de 2015 sale la orden de captura contra Julio Manzur. Yo entré en pánico, porque pensé: vengo yo, llamé a Lyons y me vine a Bogotá, me dijo que el proceso seguía siendo favorable”.

En una entrevista con SEMANA, su hijo Wadith aseguró que las palabras de Musa habían puesto a la familia en momentos díficiles pues “nunca pensamos que de pronto esta entramada fuera a tener este alcance”. Aseguró que al principio le mandaban mensajes por terceras personas que le decían “tenga mucho cuidado que la defensa suya está descuidada. Inicialmente lo que él pretendía era tomar el poder en el caso de nosotros y ese fue el primer coqueteo. Pero ya después más adelante para el tema de la captura fue un mensaje muy directo”.

8. La justicia lo persigue a él porque es de Códoba:



El senador ha hecho varias declaraciones en las que evidencia su molestia por el ojo que le han puesto las autoridades. Para él, existe un garrote más fuerte con su caso por cuenta de su origen. “El ataque al departamento de Córdoba es un ataque político”, ha dicho. También se ha referido a las supuestas motivaciones que existirían detrás de quienes lo persiguen. "El único pecado que ha hecho Musa Besaile fue haber sacado la votación más alta del país y desde ahí me han venido anónimos, estigmatizaciones, han trapeado el piso con mi nombre, pero siempre aflora la verdad.



Estamos cansados porque la política se ha convertido en la profesión más peligrosa de este país", le dijo a SEMANA, cuando el fiscal compulsó copias para que lo investigaran por el escándalo de Odebrecht. Según Musa corrupción hay en todo lado, pero los reflectores solo están en ese departamento del caribe.



9. La verdad los hará libres es su nueva máxima:

En la entrevista que Besaile le concedió a Vicky Dávila, el senador asegura que está asustado por lo que le pueda suceder a él y a su familia, y que desde que comenzó el escándalo llevaba varios días sin poder dormir. Sin embargo, agrega que después de haber dado la cara en los medios se siente tranquilo, porque él está diciendo la verdad. Asegura que espera que Moreno confirme todo lo que ha dicho. “Hoy descanso porque digo la verdad”, concluyó ante la W radio.

10. El Gobierno lo dejó solo:



"El Gobierno no ha sido solidario, ni mi partido”, ha dicho Besaile. Sus palabras recordaron el trino que hizo su coequipero el Ñoño Elías, unos días antes de su captura: “No sabía que desde el Gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes. A esas personas deseo que Dios les sane el corazón. Pa‘ lante !”.

Los dos hombres más votados del país creen que fueron cruciales en la reelección de Juan Manuel Santos y por lo tanto aseguran que debían tener una mayor “solidaridad” de La U y del Gobierno. Ambos han sido una especie de tinieblos en la Unidad Nacional. Hoy no se sabe a quién le podrán heredar su enorme caudal electoral.