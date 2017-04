¿Qué hacer y qué no hacer para ayudar en la tragedia de Mocoa?

Si por algo caracterizan los colombianos es por su solidaridad cuando sus compatriotas más lo necesitan; en el caso de la tragedia de Mocoa no es la excepción. Ya son muchas las voces de apoyo dispuestas a hacer su contribución para socorrer a los miles de habitantes de la capital de Putumayo.

Pero si no se siguen los protocolos estipulados y las ayudas no están bien coordinadas, se corre el riesgo de que se genere caos y terminen siendo contraproducentes. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la primera entidad que responde ante este tipo de emergencias y ya llamó la atención frente al caso de Mocoa, aclarando que hasta el momento no ha iniciado la recepción de donaciones en especie como lo informó esta entidad en un trino.

Estamos en seguimiento a situación en Putumayo, haga caso omiso a mensajes de recepción de ayudas. #TodosConMocoa pic.twitter.com/KkTXLilzvw — UNGRD (@UNGRD) April 1, 2017

La Cruz Roja es el otro ente que suele recibir ayudas en esta clase de tragedias y también manifestó no haber activado este protocolo.

#ATENCIÓN Por el momento NO hemos activado recepción de ayudas para Putumayo. Estamos en seguimiento de acciones en coordinación con @UNGRD — Cruz Roja Colombiana (@cruzrojacol) April 1, 2017

Hay que tener en cuenta que la única forma de auxiliar a los afectados es con dinero que se puede consignar a través de una cuenta de ahorros habilitada por la presidencia de la República que es: Davivienda, N° 021666888. Con el dinero recaudado en esta cuenta se podrá entregar Asistencia Humanitaria de Emergencia de acuerdo a estándares y protocolos establecidos.



Para los ciudadanos que necesiten ubicar familiares en Mocoa, la Cruz Roja Colombiana dispuso los correos electrónicos rcf@cruzrojacolombiana.org, carlos.giraldo@cruzrojacolombiana.org y jose.rivera@cruzrojacolombiana.org. También en el celular +57 3102252105, familiares en primer o segundo grado de consanguinidad y/o primero de afinidad podrán solicitar información.



Frente a la magnitud de la tragedia es posible que en las próximas horas se habiliten sitios de recepción para los elementos necesarios en esta clase de acontecimientos. Los más valiosos son: agua (embotellada o envasada) y alimentos no perecederos como enlatados, conservas, alimentos para bebes y jugos en caja.

La ayuda humanitaria primaria ya está en marcha. Hasta el momento se movilizaron 20 carrotanques y 30 tanques para tener agua disponible, que es una de las principales necesidades en estos casos. También hay disponibles 1.000 ayudas alimentarias, 1.000 kits de aseo y 3.000 colchones.

También se hace importante contribuir con elementos que sirvan para recibir a las personas en los albergues, tales como colchones, sabanas, cobijas, ropa y elementos de aseo como papel higiénico, teteros y pañales.

En cuanto a la ayuda médica ya se movilizó una delegación para sumarse al personal que ya estaba en la región. La prioridad ha sido la llegada de ortopedistas, que son los especialistas más solicitados de acuerdo con Luis Beleño, subdirector de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Salud de Bogotá.

"Lo primero que hay que atender es el trauma. Van a llegar muchos pacientes con golpes por palos, piedras o el arrastre del agua o la caída de muros".



Según el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, 15 médicos patólogos reforzarán el equipo que está en la zona. "Las labores están encaminadas a lograr la plena identificación de los muertos. Vamos a crear varios puntos de atención para recibir información de los familiares acerca de quiénes están desaparecidos", dijo. Es posible que se pidan medicamentos para atender los días siguientes a la tragedia.

Si quiere ayudar en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá y Participación Bogotá ha habilitado dos puntos de acopio con el fin de recolectar los elementos requeridos. Se necesitan con urgencia concentrado para perros y gatos, botellones de agua, cobijas térmicas y medicamentos para traumas e infecciones.

Los puntos habilitados son:

Sábado 1° de abril:

Sede A – IDPAC –, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (calle 35 No. 5 – 35), junto al Parque Nacional. Hasta las 6:00 p.m.



Domingo 2 de abril:

Parque Nicolás de Federmán (carrera 36 con calle 58). De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sede A – IDPAC –. De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

A través del contacto permanente con organizaciones animalistas, se gestionará el envío de los elementos recolectados este lunes 3 abril.