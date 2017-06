Lo que debe saber como afiliado ahora que se vendió Cafesalud

El Gobierno ha insistido en que la venta de Cafesalud era necesaria, sobre todo, para mejorar el servicio de salud que les prestaban a los 6 millones de usuarios que estaban a cargo de la EPS. Ahora que el consorcio Prestasalud compró por 1,45 billones de pesos tanto a Cafesalud como a Esimed, los afiliados están a la expectativa de lo que pueda pasar con ellos.

Contexto: Prestasalud, el nuevo dueño de Cafesalud



Según fue anunciado, se inició una etapa de transición para que a más tardar el 1 de agosto el nuevo encargado de la operación del régimen subsidiario y contributivo empiece a operar.



Para resolver las inquietudes que pueden tener los afiliados, Semana.com habló con Adolfo Varela, delegado para la Protección al Usuario de la Superintendencia de Salud, sobre cómo será el cambio y qué debe hacer mientras se da la transición.



Semana.com: ¿Los usuarios deben hacer algún trámite?



Adolfo Varela: No deben realizar ningún trámite, continúan siendo afiliados a la EPS Cafesalud y esta condición no va a cambiar hasta que no se supere el periodo de transición en el cual se va a hacer el empalme con el adquirente de la EPS. Una vez que termine dicho periodo, Cafesalud les informará de manera oportuna, adecuada y suficiente a sus afiliados sobre las eventuales modificaciones que pueden estar básicamente referidas, por ejemplo, a algunos cambios e incrementos en la red primaria de atención, cosas de ese estilo que se darán de manera progresiva y para mejorar el servicio.



Semana.com: ¿Hasta cuándo Cafesalud tendrá que prestar el servicio?



A.V.: Hasta el momento en que finalice el empalme. Hasta tanto eso no se presente la EPS deberá seguir respondiendo por todo: los procedimientos, medicamentos, citas médicas y las autorizaciones tendrán que seguir saliendo de Cafesalud. No habrá suspensiones, los usuarios no van a sentir ningún efecto negativo a causa de la venta.



Semana.com: ¿Quienes se quieran cambiar de EPS lo pueden hacer?



A.V.: Los usuarios siempre pueden hacer uso de su libre escogencia de EPS, por supuesto cumpliendo los requisitos mínimos que están relacionados con el hecho de estar al día -si están en el régimen contributivo- en sus pagos de seguridad social y salud, que lleven más de un año afiliados a la EPS. Una vez que se vayan a trasladar deben hacerlo con todo su grupo familiar y no deben estar hospitalizados en el momento de hacer el cambio.



Semana.com: ¿En el caso de las personas que tienen una enfermedad de alto costo habrá un proceso diferente?



A.V.: Como con cualquier otro usuario, ellos continúan recibiendo la atención sin ningún tipo de inconveniente. Estos usuarios, como todos los demás, pueden hacer uso de su libre elección de EPS, de tal suerte que esa condición de tener una enfermedad de alto costo no puede ser utilizada por la EPS receptora como un argumento para que no sea aceptado.

Sugerimos: Tras el angustioso llamado, Cafesalud traslada a joven que necesitaba una cirugía de tórax



Semana.com: ¿A quién le corresponde hacer la pedagogía con los usuarios para evitar traumatismos en el tránsito de Cafesalud a Prestasalud?



A.V.: La Superintendencia de Salud en su función de protección al usuario está trabajando de manera intensa en la pedagogía de los usuarios, lo hemos hecho a través de varios medios de difusión. Lo está haciendo también el Ministerio de Salud, y la propia EPS (Cafesalud) ha trabajado para tener a sus usuarios informados para que no tengan ninguna preocupación.



Semana.com: ¿Qué pasará con los fallos de tutela que tenían los usuarios contra Cafesalud?



A.V.: No hay ningún inconveniente, las tutelas seguirán cumpliéndose por la EPS, aquí lo que habrá es un cambio de propietario pero la obligación del asegurador deberá seguir cumpliéndose y si fue originada en un fallo de tutela el usuario no tiene ningún inconveniente para que se sigan suministrando los medicamentos y tratamientos que se hayan ordenado por parte del juez.

Lea: Procuraduría ‘jala las orejas‘ a la venta de Cafesalud



Semana.com: ¿Va a cambiar el precio de la afiliación?



A.V.: No tiene que ver nada una cosa con la otra. Las obligaciones del pago de los afiliados al sistema de salud no se dan porque haya un cambio de EPS sino porque está prevista en las normas y continúan siendo los mismos para los afiliados al régimen contributivo, y los que están en el subsidiado pues no tienen la obligación de hacer esa contribución.



Semana.com: ¿En caso de que un afiliado tenga un accidente o emergencia a dónde debe acudir?



A.V.: Un afiliado o cualquier persona, incluso si no se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud, puede acudir a cualquier punto donde haya atención de urgencias sin ningún inconveniente.