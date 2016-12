Apartamento donde vivía Rafael Uribe Noguera entró en dación de pago

Uno de los primeros detalles que se conoció de Rafael Uribe Noguera -agresor de Yuliana Somboní- es que era un reconocido arquitecto que trabajaba en una empresa familiar llamada Lascaux Constructores SAS. En las últimas horas se conoció que esa firma dará como abono de una deuda el apartamento donde vivía Uribe.

Junto a una misiva que la Notaría 21 de Bogotá envió al director nacional de Fiscalías, Luis González, hizo llegar una copia de los documentos con lo que esa sociedad hará la transacción.

“Me permito adjuntar copia de los documentos radicados con el número 201606386, con los cuales la sociedad Lascaux Constructores SAS dará en dación en en pago el apartamento 603 ubicado en la calle 64 A No 1A-85/97, parqueaderos 11, 12 y depósito 17 del edificio Equus 64 PH a la sociedad Asturias SAS”, dice el documento con fecha del 23 de diciembre y que fue publicado por el diario El Tiempo en horas de la mañana.

El hecho ha causado controversia pues tres días después del crimen el fiscal general, Néstor Humberto Martínez afirmó ante los medios de comunicación que las propiedades de Uribe Noguera serían decomisados para reparar a la familia Samboní.

No obstante, según explicaron fuentes del ente acusador a este portal, el apartamento que se está negociando no está entre los bienes embargados por la Fiscalía porque no es propiedad de Rafael Uribe, sino de los accionistas de la sociedad Lascaux Constructores SAS. Por esta razón, la empresa no tendría ningún inconveniente para realizar transacciones con el inmueble.

El apartamento que sería entregado en dación en pago es el mismo ubicado en el edificio en el que Uribe ingresó a Yuliana Samboní, antes de llevarla al inmueble del Equus 66 -de su propiedad- donde fue encontrada muerta.

Según las pesquisas de la Fiscalía, él salió a las 9: 00 a. m. de ese edificio, luego se dirigió al barrio Bosque Calderón -donde vivía la pequeña- y media hora regresó al punto de partida con la menor.

“Se reporta en los videos de cámaras del edificio Equus 64 que el vehículo señalado llega nuevamente a dicho lugar aproximadamente a las 9:30 a. m. ingresa al parqueadero pero no desciende del vehículo, tardando algunos minutos para volver a salir de este lugar. Según el portero del edificio Luis Fernando Murcia Muñoz el señor Uribe Noguera empieza a pitar en repetidas ocasiones y sale nuevamente de manera apresurada y extraña, indicándole al portero que le abriera rápidamente la puerta. De los videos registrados por las cámaras de seguridad en dicho edificio se puede observar que el acusado Uribe Noguera lleva dentro del rodante a la niña”, dice el escrito de acusación.