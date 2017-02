Ante crisis en La Guajira, Gobierno Nacional manejará los recursos

La crisis de La Guajira no da tregua. Como es bien sabido la cobertura de agua y saneamiento básico es deficiente, más de 15.000 niños no han iniciado su jornada escolar y continúan las irregularidades en los programas de alimentación, por nombrar algunos problemas. Por eso, el Gobierno Nacional decidió ‘tomar el toro por los cuernos’ y asumir el manejo de recursos de salud, educación y agua potable del departamento, que según sus propias cifras alcanzan los 785.000 millones de pesos al año.

La decisión fue tomada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). “Una evaluación detallada de estos sectores muestra grandes falencias en el uso y manejo de estos recursos por parte de la Gobernación y los municipios receptores. Esto ha generado que estos servicios no lleguen efectivamente a una gran parte de la población guajira”, indicó el documento del Conpes.

¿Cómo lo hará? El Gobierno dispuso de un equipo élite compuesto por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda. Ellos serán los administradores de los recursos y se encargarán, junto a las autoridades locales, de implementar mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.

Entre las irregularidades que fueron tomadas como argumento para tomar medidas radicales estuvieron los graves problemas en la prestación del servicio de salud. En La Guajira “no existe una red pública de hospitales certificada, por lo cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones y hay deudas acumuladas por $35.000 millones, que afectan el acceso y calidad del servicio del servicio”, informó por medio de una comunicación la Presidencia.

Se suman las irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y las debilidades en la auditoría. Se ha evidenciado, por ejemplo, que recursos que debían destinarse para financiar jornadas de vacunación se gastan en sillas y papel para oficinas, excediendo los topes autorizados para gastos administrativos.

Esto no es todo, el Gobierno encontró que en La Guajira 15.000 niños no han empezado su jornada escolar, que se han realizado contrataciones sin cumplir con todos los requisitos legales y que a los maestros no se les ha reconocido como debe ser las horas extras que trabajan. Además, el Gobierno asumirá el manejo de los recursos de alimentación escolar.

Uno de los problemas más graves que tiene este departamento es la deficiente cobertura de agua y saneamiento básico. Se ha dicho y, no sin razón, que La Guajira tiene sed. Esto ha sucedido porque no “ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cerca de $39.101 millones pese a las grandes necesidades y actualmente se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por Gobernación y alcaldías no han nombrado interventorías”, aseguró la Presidencia.

La medida será temporal, está contemplado un lapso de tres años, pero si se logran antes las metas del Plan de Desempeño se levantará. En este tiempo se verá el manejo de recursos por parte del Gobierno Nacional directamente, que en términos fácticos corresponden a los 513.000 millones que llegan para la educación, los 216.000 millones de salud y 56.000 millones dedicados a cobertura de agua.