Los congresistas indignados por la Reforma Tributaria

Uno de los cambios más trascendentales en la reforma tributaria y que los colombianos van a sentir en el bolsillo es el aumento del IVA. Según economistas, los primeros meses del 2017 serán críticos para los ciudadanos de a pie, pues el 60 % de los productos que hacen parte de la canasta familiar serán un 3 % más caros. El impuesto pasó del 16 % al 19 %.

En el caso del Partido Conservador, 13 de 16 senadores votaron sí a la reforma. Los que votaron negativamente fueron Luis Emilio Sierra, Juan Diego Gómez y Mauricio Delgado. Por su parte, cuatro senadores de Cambio Radical - Juan Carlos Restrepo, Antonio Guerra, Carlos Motoa y Bernabé Celis- dieron el sí. Mientras tanto, en el partido de La U 17 congresistas apoyaron la reforma tributaria, entre ellos están Roy Barreras y Armando Benedetti.

Pero el proyecto también tuvo fuertes detractores. Las bancadas del Centro Democrático y el Polo Democrático se unieron en una decisión: no apoyar la reforma. Y por el lado de la Alianza Verde sólo se registraron los votos de Claudia Lópes, Jorge Prieto y Antonio Navarro Wolff que votaron por el no. Estos son los videos de algunos congresistas que no apoyaron la reforma y que se indignaron con su aprobación.

Claudia López

#ReformaTributaria es un atraco a colombianos a quienes gobierno y sus mayorías les sacan $12billones para hueco, privilegios y corrupción pic.twitter.com/JMcvKT9YAM — Claudia López (@ClaudiaLopez) 28 de diciembre de 2016

Iván Duque

Comparto con ustedes mi intervención en plenaria:



"Los diez grandes pecados de la reforma tributaria"https://t.co/QkQOvqz1Wb — ivan duque (@IvanDuque) 28 de diciembre de 2016

Jorge Robledo

A todos les deseo una feliz Navidad y el mejor nuevo año.

Que los disfruten de la mejor manera.

Y que en 2017 suceda la mejor para Colombia pic.twitter.com/lsnpQMzbUS — Jorge Robledo (@JERobledo) 24 de diciembre de 2016

Álvaro Uribe Vélez

Economía en deterioro y reforma tributaria: Uribe https://t.co/hZGVygI9F4 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 21 de diciembre de 2016

Angélica Lozano

Hoy podemos hundir esta negativa #ReformaTributaria Escríbale y llame congresistas de todas las regiones y bancadas RT/ pic.twitter.com/njs9qxBQGU — Angélica Lozano (@AngelicaLozanoC) 28 de diciembre de 2016

Germán Navas Talero