Transgénero condenada en China ya está en un avión rumbo a Colombia

Faltan pocas horas para que la familia de Sara María Galeano Trejos celebre su llegada a tierra colombiana. Desde cuando fue condenada a cadena perpetua en China por llevar 3.000 gramos de cocaína, la posibilidad de que Sara volviera a su país natal era lejana, pero tras un dispendioso proceso el gobierno colombiano llegó a un acuerdo para que cinco connacionales pudieran regresar al país y pagaran su condena en una cárcel colombiana. Sara fue escogida entre las primeras.

En China había logrado evitar la pena de muerte, por buena conducta, y estaba condenada a cadena perpetua. Ahora pagará 18 años y tres meses en las cárceles colombianas. El aliciente de la familia de Sara es que así sea poco y a través de un vidrio la podrán ver.

“La repatriación de la connacional se origina por estrictas razones humanitarias debido a problemas de salud”, aseguró la Cancillería.

Es bien sabido que su estado de salud era “crítico”, y paradójicamente fue este el que le dio la posibilidad de volver a Colombia, por lo menos así lo cree su hermana Diana Galeano. "Con nuestro amor y con una lucha grande lograremos que mi hermana se sobreponga por esta mala situación", aseguró.

En Colombia se prevé que Sara sea recluida, primero en Bogotá, y luego sea trasladada a Pereira, sin embargo esa será decisión exclusiva de un juez.

“Qué bueno sería que estuviera acá en Pereira, sería más fácil para que toda la familia lo pudiera acompañar”, manifestó Diana con gran emoción.

Cuando estaba en China Sara podía hablar sólo 10 minutos con su familia. Por eso, están muy emocionados de volver a verla, de que basten horas para escuchar su voz. Viajarán de Pereira hacia Bogotá con la esperanza de que se dé su primer encuentro.

"Creo que no voy a ser capaz ni de hablarle porque no llegará la persona que se fue, él estaba en una cárcel de hombres (…) en estos días he estado a cada momento con los ojos aguados, no he dormido en las últimas noches y mi mamá está muy feliz pero ansiosa", comentó Diana.

Sara tiene 39 años, es transgénero, es estilista y era propietaria de un salón de belleza en Pereira. Quería hacerse una cirugía estética, optó por el camino del dinero fácil, y el 25 de agosto del 2009 entró a China con cocaína.

El camino a la repatriación

No era una lucha fácil. De entrada se encontraron con el rechazo de muchos, que cuestionaban el hecho de haberse ido a China con droga al interior de sus cuerpos. Tocaron las puertas de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, del Congreso. Los escucharon. Pese a que no se ha terminado de negociar un tratado de personas condenadas con la República Popular de China, el gobierno llegó a un acuerdo para que cinco connacionales pudieran regresar al país y pagaran su condena en una cárcel colombiana.

Aquel 29 de enero del 2015, el gobierno colombiano hizo público que Harold Carrillo Sánchez y Sara Galeano serían los primeros repatriados. El regreso al país de Harold se produjo hasta el 25 de noviembre de ese mismo año, fue recluido en La Modelo de Bogotá, y luego trasladado a Cali, ciudad donde vive su familia.

“Pensamos que sería cuestión de un par de meses”, dice Diana sobre la repatriación de su hermana Sara. Pero desde aquel anuncio pasaron dos años hasta que se tuvo certeza. Los trámites, y la firma del gobierno de China, autorizando la repatriación, alimentaron la angustia.

Hace pocas semanas Diana recibió la noticia de que la repatriación tenía fecha concreta. El 17 de febrero comenzó el proceso. Sara vuelve en el vuelo CZ327 de Southern Airlines que su familia debió costear, en este caso, dice Diana, se hicieron colectas entre los ocho hermanos, y hasta se vieron obligados a pedir ayuda en los buses.