Revocatoria a Peñalosa tambalea por su informe de financiación

Un nuevo enredo surgió en el trámite de la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta vez, el lío es por las cuentas que presentó el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa ante el tribunal electoral, en las que daba razón de los ingresos con los que se financió el proceso de recolección de firmas para someter la permanencia del alcalde a las urnas. Ahora, los promotores del comité tendrán que aclarar sus números en un plazo de cinco días desde que se les notifique de las irregularidades. De lo contrario, el intento de sacar al alcalde del Palacio Liévano podría caerse.

El pasado 2 de mayo, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó 650.000 firmas ante la Registraduría Nacional con las que respaldaban la revocatoria del mandato. Desde entonces, el organismo electoral está revisando esos apoyos, de los que se tienen que validar 272.000 para que se puedan convocar las votaciones. A la semana siguiente, cuenta Gustavo Merchán, vocero del comité, presentaron las cuentas en las que explicaban cómo se financió la recolección de las firmas.

Merchán dice que desde entonces le pidieron al CNE que les informara del estado de sus cuentas, y de las aclaraciones que tenían que hacer, pues ya les habían llegado rumores de que se presentaron algunas inconsistencias en sus números. El 8 de junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE completó un informe en el que está ese balance, con una conclusión crítica sobre el proceso: "No cumple requisitos para certificar". En el documento también se lee que Unidos Revocamos a Peñalosa reportó ingresos ingresos por 110 millones de pesos, casi la misma cifra de sus gastos.

En contexto: Cara a cara entre Peñalosa y comités promotores por revocatoria

Además, el Fondo detectó varias inconsistencias en las cuentas presentadas por el comité. Entre los documentos radicados sobre sus ingresos no se presentaron los certificados de dos créditos bancarios con los que se financió la recolección de firmas, uno de ellos hecho por Sintrateléfonos, un sindicato de los empleados de la ETB. También faltaron las actas de once donaciones, entre esas, las realizadas por el Polo Democrático, el Movimiento Progresistas, la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera.

En la segunda parte del informe, la que da cuenta de los gastos reportados por el comité, el Fondo halló nueve irregularidades, como falta de información en facturas, incongruencias en comprobantes de egresos y hasta la falta de soporte en gastos reportados como compra de empanadas y gaseosas.

En los círculos peñalosistas hay quienes creen que el asunto no es de poca monta, y que podría viciar el trámite de la revocatoria en el CNE y hacerlo caer. Merchán, por su parte, cree que éstas no tienen gran repercusión en el proceso y que podrán arreglar la situación. "Son errores de forma y no de fondo, problemas en los recibos". Y agrega: "No pueden parar la certificación de las firmas mientras aclaramos las cuentas". La Registraduría tiene plazo hasta este viernes para presentar los resultados de la revisión de las firmas, para establecer si se consiguieron las necesarias para convocar a la ciudadanía a que vote la revocatoria.

Le sugerimos: 10 preguntas clave sobre la revocatoria a Enrique Peñalosa

Lo claro es que el informe del Fondo de Financiación Política es clave en el proceso. El presidente de la República es el encargado de fijar la fecha de las votaciones de la revocatoria, en caso de que prospere. Pero para que le máximo mandatario adelante ese trámite, es necesario que la Registraduría presente el aval de las firmas recogidas y el certificado del Fondo de Financiación Política sobre los dineros del comité, según le explicó el magistrado Armando Novoa, del CNE, a SEMANA.

A partir de que se le notifique del informe, el comité tendría cinco días para presentar los documentos y aclarar la información. Pero pese a que el informe está fechado el 8 de junio, en el comité aseguran que todavía no han sido notificados. Aún así, Merchán sostiene que a más tardar el 20 de junio llevarán los soportes y aclararán los números de su financiación.

La resolución de esta nueva punta que le salió a la revocatoria de Peñalosa se tendrá que dar mientras el magistrado Emiliano Rivera construye su ponencia, en la que que analizará el proceso de revocatoria de Peñalosa y decidirá si se ajusta a las normas electorales. Su proyecto, luego, tendrá que ser votado por la sala plena del tribunal. Ahora, con el informe del Fondo de Financiación, el futuro de la revocatoria del alcalde de Bogotá está en manos del CNE por partida doble.