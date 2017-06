"Vamos a pedir revisión grafológica de las firmas avaladas"

Andrés Villamizar, quien dirige la Fundación Azul Bogotá, concebida como el caballito de defensa del alcalde Enrique Peñalosa frente a la revocatoria, cuenta cuál va a ser la estrategia para frenarla. Esto, después de que la Registraduría avaló 473.700 firmas de las 700.000 que presentó el comité Unidos Revocamos a Peñalosa, 200.000 más de las necesarias para que, eventualmente, se pueda convocar a la ciudadanía para que decida si el mandatario debe permanecer en su cargo.

SEMANA: ¿Cómo se tomaron los defensores de Peñalosa el anuncio sobre el aval de las firmas de la revocatoria?

Andrés Villamizar: No nos sorprende ese pronunciamiento de la Registraduría pero es importante aclarar varias cosas. Primero, que esa validación de las firmas todavía no está en firme. Tenemos cinco días hábiles para presentar observaciones, y por supuesto que lo haremos. En segundo lugar, la convocatoria a elecciones depende también de la certificación de las cuentas del dinero que se gastó el comité promotor de la revocatoria, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) les devolvió esos estados financieros con observaciones, porque evidenció lo que son en nuestra opinión graves irregularidades en esa contabilidad.

SEMANA: ¿Qué van a hacer al respecto?

A.V.: Nosotros vamos a pedirle al CNE una investigación mucho más de fondo sobre la financiación porque hay serias dudas. Vamos a aportar material que nos parece importante que el CNE conozca. Además, ya está el antecedente claro del proceso de revocatoria en Barrancabermeja, donde el CNE ordenó abrir esa investigación. Y me imagino que hasta que no se complete no se podrá convocar a las urnas a la ciudadanía.

SEMANA: ¿Qué elementos aportarían sobre la financiación?

A.V.: Ha habido informes que se han dado a conocer incluso a través de medios de comunicación. Se habló de un fondo de más de 2.000 millones de pesos aportados para la revocatoria de Enrique Peñalosa, se habla insistentemente de personas a las que les pagaban 150 pesos por cada firma recogida. Queremos que se revise si todos esos aportes fueron consignados en los reportes presentados al CNE. Creemos que un esfuerzo tan gigantesco como el que se montó para recoger más de 600.000 firmas probablemente costó muchos más de lo que los promotores de la revocatoria afirmaron, y si se llegase a demostrar que faltaron a la verdad no solo se cae la revocatoria sino que tendría consecuencias penales.

SEMANA: ¿Pedirán una nueva revisión de las firmas a la Registraduría?

A.V.: Tenemos serias dudas sobre lo que tiene que ver con la revisión grafológica de las firmas porque lo que se evidencia en el informe de la Registraduría es que apenas un poco más de de mil firmas fueron anuladas por temas grafológicos. Esto es completamente disímil a lo que son los promedios de anulación de firmas cuando se hace esa revisión, que de hecho es la principal causa de rechazo de firmas en un proceso de esos. Entonces en un universo de 660.000 firmas uno espera no menos de 100.000 anuladas por revisión grafológica. La explicación nuestra es que no se hizo una revisión grafológica acuciosa sino que se debió hacer un muestreo aleatorio, y consideramos que en un tema tan delicado como este es importante revisar las firmas porque se falsifican o se llenan formularios no por parte de los ciudadanos sino por parte de quienes las están recolectando. Por eso vamos a pedir la revisión a la Registraduría.

SEMANA: ¿Qué plazos tienen para presentar esos recursos ante el CNE y la Registraduría?

A.V.: El plazo para el tema de las firmas son cinco días hábiles y esperamos tenerlo esta semana. Igualmente en ese mismo plazo, o en uno muy cercano, elevaremos la solicitud ante el CNE para la investigación a fondo de la financiación. Eso se debe definir en los próximos días.

SEMANA: Además de interponer esos dos recursos, ¿qué otra estrategia tienen frente a la revocatoria?

A.V.: Si resulta que sí hay suficientes firmas y avalan las cuentas del comité, no tenemos ningún temor de defender la gestión de Peñalosa en las urnas. Pero creo que falta mucho camino por recorrer antes de pensar en eso.

SEMANA: El número de firmas avaladas es muy alto. ¿Cómo interpreta que tantos ciudadanos hayan apoyado el proceso?

A.V.: Hay una molestia de la ciudadanía frente a muchos temas, pero sobre todo vemos impaciencia de querer un cambio en la ciudad más rápido del que han percibido desde que llegó Peñalosa a la Alcaldía. Creo que había una expectativa muy alta, pero la verdad es que poner la casa en orden toma tiempo. Ahora, también es cierto que hay una desconexión emocional entre Peñalosa y la gran mayoría de ciudadanos. Él no ha logrado transmitir las emociones alrededor de su modelo de ciudad porque es mucho mejor ejecutando que comunicando.

SEMANA: Ustedes inscribieron un comité de revocatoria falso y la Registraduría anunció acciones legales en su contra. ¿Qué ha pasado con ese asunto?

A.V.: Nosotros hicimos un ejercicio pedagógico sin mala fe y el registrador nacional manifestó su molestia e interpuso una denuncia penal. Yo me reuní con él y le ofrecí disculpas en nombre de la fundación, porque no fue nuestra intención irrespetar el trabajo de la Registraduría, sino mostrar los baches jurídicos que había. Él me manifestó que aceptaba las disculpas, pero la denuncia no es por un delito querellable, él no la puede retirar. Toca esperar que surta el curso ante la Fiscalía y daremos las explicaciones necesarias si somos requeridos por esta entidad, y al juez, si llega a esas instancias.