Liberales y Cambio Radical, con más alcaldes ‘amenazados’ por revocatoria

Desde que la Constitución del 91 les dio la posibilidad a los ciudadanos de revocar el mandato de sus gobernantes, han sido 166 los intentos por tumbar a alcaldes y gobernadores, pero ninguno ha prosperado. De ellos solo 50 llegaron a las urnas, donde fracasaron, y 116 ni siquiera superaron la etapa de recolección de firmas.



El pasado 1 de enero, cuando los elegidos en octubre del 2015 cumplieron su primer año de gobierno, quedó habilitado el mecanismo de la revocatoria. Según el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, un total de 46 solicitudes ciudadanas se registraron contra 38 alcaldes y un gobernador. Enrique Peñalosa, alcalde Mayor de Bogotá, es el burgomaestre contra el que hay en trámite el mayor número de solicitudes, tres en total.

Ante la avalancha de solicitudes, el registrador nacional Juan Carlos Galindo, durante una visita institucional en Manizales, advirtió que el 2017 podría ser un año electoral, en la medida de que los mecanismos de recolección de firmas conduzcan a que los ciudadanos se pronuncien en las urnas, y en caso de que algún mandato sea revocado, habría elecciones atípicas.



A diferencia de los intentos de revocatoria anteriores, los de este 2017 tendrán como novedad el estreno de las nuevas disposiciones de la ley de participación ciudadana, que entre otras redujo considerablemente las exigencias para los ciudadanos que lideren estos procesos de revocatoria.



El primer requisito es la inscripción, ante la Registraduría, de un comité promotor, el cual tiene que recoger, en seis meses (prorrogables hasta por otros tres) el número de firmas equivalente al 30% de los votos obtenidos por el elegido. Antes de la nueva norma la exigencia era del 40%.



Las firmas deberán ser revisadas por la Registraduría, de ser avaladas, la organización electoral deberá convocar a las urnas en un plazo dentro de los seis meses siguientes. En esos comicios deberán participar el 40% “de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”, cuando la anterior ley establecía el 60%.



De lograrse esa participación, ganará la opción que obtenga “la mitad más uno de los votos ciudadanos”. Y si el alcalde o gobernador es revocado, y aún faltara más de 18 meses para culminar su periodo, tendrá que convocarse a elecciones atípicas para elegir mandatario por el resto del periodo.

En Bogotá, por ejemplo, Peñalosa ganó con 906.058 votos, y el 30% de firmas para convocar la revocatoria son 271.818. Para que prospere la revocatoria debe participar el 40% de quienes participaron en esas elecciones (2.730.572 votos fueron válidos), por lo que se necesita que salgan a votar 1,1 millones de ciudadanos, y que la mitad más uno vote por la salida del alcalde.



Aunque la mayoría de las solicitudes de revocatoria argumentan el incumplimiento del programa de gobierno, pese a que apenas se ha cumplido un año de mandato de alcaldes y gobernadores, también hay otras iniciativas promovidas por adversarios políticos que son interpretadas como una especie de revancha. En el caso de Bogotá, por ejemplo, los tres grupos significativos de ciudadanos se han visto permeados por el movimiento Progresista, incluso dirigentes de izquierda empezaron a diseñar las estrategias de revocatoria desde el día en que Peñalosa asumió su segunda alcaldía.



Propios o en coalición, el Partido Liberal y Cambio Radical son los partidos políticos con mayor número de mandatarios locales amenazados por la revocatoria. Nueve pertenecen al partido del trapo rojo, ocho al del movimiento del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el que se adjudicó la victoria en las elecciones del 2015. Bogotá, Cartagena, Quibdó, Neiva, Cúcuta y Bucaramanga, son las seis ciudades capitales en cuyas calles ya se recogen firmas para ‘tumbar’ a sus respectivos alcaldes.

La ‘amenaza’ de la revocatoria también está tendida contra siete alcaldes del Partido de la U, cinco conservadores, tres de Opción Ciudadana, dos de la Alianza Verde, y cuatro elegidos por firmas, uno de ellos el sacerdote Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío.



Aunque los mecanismos de participación ciudadana están diseñados precisamente para utilizarlos, las posibilidades de que prosperen estas revocatorias son muy reducidas, no solo por sus exigencias, sino por la poca cultura de los colombianos de participar en ellos. Y aunque en más de 25 años no se haya producido una revocatoria, no significa que este año alguna logre su objetivo.



Los alcaldes que quieren tumbar



Estos son los municipios donde se registraron las primeras solicitudes de revocatoria de alcaldes.



Baranoa, Atlántico

Lázaro Rafael Escalante, La U



Luruaco, Atlántico

Antonio Enrique Roa Romero, Cambio Radical



El Carmen de Bolívar, Bolívar

Rafael Gallo Paredes, Mais



Cartagena, Bolívar

Manuel Vicente de Jesús Duque Vásquez, Primero la gente



Cordoba, Bolívar

Karina Paola Becerra Baños, Cambio Radical



Zambrano, Bolívar

Alberto Miguel Murillo Palmera, Cambio Radical



Turbana, Bolívar

Senén Cantillo Paternina, Partido Liberal y Cambio Radical



María la baja, Bolívar

Carlos Antonio Coronel Mera, la U



Villamaría, Caldas

Juan Alejandro Holguín Zuluaga, partido de la u



El Copey, Cesar

Jose Luis Nieves Perez, Partido Liberal



San Martín, Cesar

Saúl Eduardo Celis Carvajal, Partido Conservador



Bahía Solano, Chocó

Harley Liliana Ortiz Salazar, Cambio Radical – La U



Quibdó, Chocó

Isaías Chala Ibargüen, Cambio Radical - Partido Conservador - Alianza Verde



Astrea, Cesar

Sandy Sepúlveda Sánchez, ASI



La Jagua de Ibirico, Cesar

Yarcely Leonor Rangel Restrepo, La U - Opción Ciudadana



Planeta Rica, Córdoba

Gilberto Ramiro Montes Villalba, Conservador



Montelíbano, Córdoba

Francisco Daniel Alean Martinez, Cambio Radical



Facatativá, Cundinamarca

Pablo Emilio Malo García, Partido Liberal



Bogotá DC

Enrique Peñalosa, Recuperemos Bogotá – Cambio Radical



Pandi, Cundinamarca

Sandra Lorena Pulido Gutierrez, Trabajando Por Un Desarrollo Con Equidad y Confianza



Neiva, Huila

Rodrigo Armando Lara Sánchez, Alianza Verde



Pedraza, Magdalena

Gustavo Aquileo Osorio, Partido Liberal



Remolino, Magdalena

Jose De Jesus Nolasco Hernandez, Opción Ciudadana



Sitio Nuevo, Magdalena

Jose Manuel Gómez Melendez, La U



Chivolo, Magdalena

Hernan Julio Barrios Orozco, Partido Liberal



El Banco, Magdalena

Victor Rangel Lopez, La U



Acacías, Meta

Victor Orlando Gutiérrez Jiménez, Alianza Verde



Ocaña, Norte de Santander

Miriam Del Socorro Prado Carrascal, P. Conservador



Cúcuta, Norte de Santander

Cesar Omar Rojas Ayala, Opción Ciudadana



Bucaramanga, Santander

Rodolfo Hernandez Suarez, Movimiento Cívico Lógica Ética Y Estética



Barrancabermeja, Santander

Darío Echeverry Serrano, Partido Liberal



Palmito, Sucre

Alcides José Pérez Barrios, Partido Conservador



San Benito Abad, Sucre

Agustín Francisco Villarreal Gonzalez, Partido Liberal



Buenavista, Sucre

Salvador Francisco Serpa Teherán, Liberal



Sincé, Sucre

Lucy Inés García. Partido Liberal



Jamundí, Valle del Cauca

Manuel Santos Carrillo, La U



La Unión, Valle del Cauca

Julián Hernández Aguirre. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO



Buga. Valle del Cauca

Julián Andrés Latorre Herrada, Juntos por nuestra ciudad