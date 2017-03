El escándalo que sacude la política samaria

El incidente del que todos hablan este lunes en Santa Marta se presentó en el estacionamiento del restaurante Sierra Sound, en el corregimiento de Minca, en la Sierra Nevada, en la tarde del domingo. Los protagonistas, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, y Álvaro Cotes, padre del exgobernador de Magdalena Luis Miguel ‘Mello’ Cotes y hermano de la actual gobernadora del departamento, Rosa Cotes. Un cruce de palabras que estuvo a punto de irse a las manos y que revivió la confrontación que durante cuatro años enfrentó a Caicedo con una de las principales castas políticas de Magdalena.

Caicedo explicó en la W Radio el incidente. Su versión indica que, en el parqueadero, un hombre alto y corpulento se le acercó y le dijo:

-“Oye, por qué no me dices a mí las razones que me mandaste con mi diputado”.

- “No sé de qué me hablas” -respondió el exalcalde.

-“¿Tú no eres Caicedo?” -preguntó el hombre.

-“¿Y tú quién eres?” -replicó Caicedo.

-“Soy Álvaro Cotes…”

Según la versión del exalcalde de Santa Marta, en ese momento Cotes se le abalanzó, lo empujó y le mandó uno que otro puño que se quedaron en el aire.

“Yo no soy Trino Luna, yo sí te jodo, yo sí te mato”, le gritó Cotes mientras los separaban.

En ese momento, según la versión de Caicedo, Álvaro Cotes sacó del bolsillo de la bermuda una pistola; tal fue la gritería, que una de las hermanas, un reconocido abogado de apellido Lafourie y el conductor salieron del restaurante, lo atajaron y le quitaron la pistola. Las amenazas seguían. “Yo alcancé a decirle: ‘Mañana, cuando no esté borracho, hablamos‘”.

Lo más grave, dice Caicedo, es que las amenazas mencionaban a Trino Luna, exgobernador de Magdalena condenado por vínculos con grupos paramilitares. “Lo que quiso decir el señor Cotes es que era más peligroso que un confeso paramilitar (Trino Luna)”.

La familia Cotes también dio su versión de lo sucedido. El abogado de la familia leyó un comunicado en el que señala que la provocación había surgido de parte el exalcalde Caicedo, quien a través de otra persona, un diputado, para ser más preciso, había enviado amenazas a Álvaro Cotes.

El exalcalde dijo que entregará un video a las autoridades y que cuenta con dos testigos que lo acompañaban, pero que no divulgará sus nombres para no exponerlas a amenazas e intimidaciones.