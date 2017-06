El secretario de Gobierno que prefirió lanzarse al río que acatar una prueba de alcoholemia

La historia que protagonizó Leovigildo Navarro Navarro, el secretario de Gobierno de Pijiño Magdalena, es de no creer. Por lo que se ve en el reporte de la Policía del Bolívar, se trata de un caso digno de una república bananera.

Todo comenzó este fin de semana cuando un grupo de policías acudió a una de las zonas históricas de Mompox para atender a un llamado ciudadano. Varias personas hablaban de un hombre en estado de embriaguez que estaba conduciendo una camioneta.

En efecto, los agentes llegaron al lugar y descubrieron -tras solicitar una identificación- que quien estaba al volante era Leovigildo Navarro Navarro, el más alto funcionario de Pijiño (Magdalena) después del alcalde. Dentro del vehículo, dice el reporte policial, había varias botellas de licor.

Pero el caso no paró ahí. El coronel Didier Mosquera, comandante de Policía de Bolívar, le dijo a SEMANA que Navarro Navarro se tornó agresivo cuando le pidieron que acompañara a los patrulleros a la estación. De hecho, dice el oficial, Navarro Navarro incluso le acomodó un puñetazo en la cara a uno de los agentes.

Pero cuando todo indicaba que el procedimiento terminaría con una prueba de alcoholemia para el secretario de Gobierno, sucedió que un tumulto de hinchas del Atlético Nacional pasó por en frente del comando. Y ahí fue cuando Navarro Navarro se coló entre la multitud.

Lo que vino después fue una persecución telenovelesca que terminó en una escena impensada: Navarro Navarro se lanzó a las aguas del río Magdalena en el Brazo de Mompox. Ni con la ayuda de uniformados de la Armada pudieron detener al secretario de Gobierno, quien, a puro nado, terminó perdiéndose del mapa.

Según la Policía solo se vino a saber del hombre huído horas después cuando reportaron que, supuestamente, había seguido la parranda en una finca de Magdalena. SEMANA se comunicó con el alcalde de Pijiño, Orlando Machado Machado, para preguntar por la suerte del secretario de Gobierno. Pero el mandatario dijo no haber recibido un reporte oficial por encontrarse de viaje en Bogotá y Barranquilla. También dijo que, pasados cuatro días, no se había comunicado por teléfono con Navarro Navarro y que por eso no se pronunciaría al respecto.

El coronel Mosquera dijo que el proceso contra Navarro seguirá su curso en la Fiscalía por agresión a un funcionario público. El secretario de Gobierno de Pijiño, en cambio, no se pronunció ni sobre el puño al agente ni sobre esa insólita acción de lanzarse a las aguas del río Magdalena para evitar una prueba de alcoholemia.