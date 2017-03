¿Debe estar Armero en la Selección por su antecedente de violencia intrafamiliar?

Dicen que la Selección Colombia de fútbol es capaz de unir a toda la Nación. Pero entre los 26 futbolistas convocados por José Pékerman, para defender la camiseta tricolor contra Bolivia y Ecuador, próximos partidos por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Pablo Armero ha despertado una polémica bastante particular.

El regreso de ‘Miñía’, como se le conoce al jugador, ha generado rechazo, no solo por su incierto presente futbolístico, sino por un antecedente de violencia intrafamiliar que no para de atormentarlo.

El pasado viernes, cuando la Federación Colombiana de Fútbol hizo pública la nómina de futbolistas convocados, el nombre de Pablo Armero fue una de las principales sorpresas, pues su historia en la Selección parecía cosa del pasado.

Sin embargo, la dificultad del entrenador por encontrar un marcador izquierdo que colme sus necesidades en la cancha, llevó al argentino Pékerman a confiar en el futbolista que marcó el primer gol de Colombia en el pasado mundial de Brasil 2014, ante Grecia. Se dice que ‘Miñía‘ regresó por recomendación de los capitanes del equipo.

Armero había desaparecido de las convocatorias porque en los últimos dos años apenas jugó en los equipos que se hicieron a sus servicios, Flamengo (Brasil) y Udinese (Italia). Tras su paso por Europa regresó a Brasil, a un equipo de los denominados modestos, el Bahía de Brasil, con el que por lo menos ha vuelto a sentir lo que es jugar de titular. Por ahora completa siete partidos en esa condición.

Con 30 años de edad, el seleccionador y sus compañeros confían en que Armero puede volver a ser esa pieza clave para la selección y recuperar aquel nivel que le sirvió al equipo nacional para llegar hasta el quinto puesto en un mundial.

Sin embargo, apenas se supo la presencia del deportista tumaqueño, en el país surgieron voces de rechazo. No solo entre la afición, acostumbrada a descabezar ídolos, sino que los mayores gritos los pusieron en el cielo los comentaristas deportivos. Por su presente futbolístico, y por su pasado fuera de las canchas.

El caso de violencia intrafamiliar

Más allá del gol que marcó contra Grecia, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el 14 de junio del 2014, hay otra noticia que persigue a ‘Miñía’, la que registraron todos los medios nacionales el 31 de mayo del 2016. En aquella oportunidad, el futbolista terminó arrestado en Miami, presuntamente por pegarle a su esposa, María Elena Bazán, madre de sus dos hijos.

La noticia salió en la cadena CBS Miami, que registró el incidente ocurrido en el Hotel Metropolitan de esa ciudad.

La pareja del jugador aseguró ante las autoridades que después de una salida con Pablo Armero a tomar, regresaron a la habitación del hotel, donde el futbolista la habría agredido. Ella testificó que su pareja agarró una máquina de cabello y comenzó a quitarle las extensiones de forma violenta.

Al llegar la policía, Armero se justificó diciendo que ella le había pedido que le cortara el cabello. Los oficiales arrestaron al jugador y lo transportaron a la Instalación Correccional TGK en el oeste de Miami-Dade. Tuvo que pagar una fianza, y meses después se reconcilió con su esposa.

El rechazo de los periodistas

Los comentaristas Iván Mejía (Caracol Radio/WIN), Carlos Antonio Vélez (WIN) y Andrea Guerrero (Deportes RCN TV) han encabezado una ola de rechazo a la presencia de Armero en la concentración de la Selección nacional.

Mejía, en la edición de la telepolémica del martes en la noche puso el tema sobre la mesa de debate, recordó el episodio por el que Hernán ‘Bolillo’ Gómez fue despedido de la Selección.

Como se sabe, el entrenador antioqueño presentó su renuncia ante la indignación que generó un escándalo protagonizado en el Centro de Bogotá, donde lo vieron agrediendo a una mujer con la que había salido a tomarse unos aguardientes a un reconocido bar de salsa.

"En una ofensa convocar a Armero"

Para Iván Mejía, si hasta el presidente de la República intercedió para la salida del Bolillo Gómez, “es una ofensa contra las mujeres de este país convocar a Pablo Armero”.

Andrea Guerrero no ha ocultado en sus redes sociales la indignación por la participación del tumaqueño en la Selección.

“No soy quién para juzgar a Pablo Armero, pero para mí el hombre que está en la Selección es un representante para los niños, para la sociedad, para las mujeres y no me siento representada”, dijo en el programa En la Jugada, de RCN Radio.

En octubre de 2015, Armero ya se había visto envuelto en un escándalo cuando el diario brasilero ‘O Dia’ aseguró que el jugador habría sido sorprendido por su esposa y su suegro cuando estaba con dos prostitutas. Sin embargo, ‘Miñia’ desmintió la publicación.

Pero más allá de los episodios que lo han comprometido fuera de las canchas, los jugadores lo señalan como el alma, la alegría de la Selección. Prueba de ello son los videos que han publicado los futbolistas en sus redes sociales, en ellos aparece Armero bailando en el bus, riendo en los vestuarios. Incluso, trasciende la versión de que la convocatoria de este jugador fue recomendada por los propios jugadores referentes del combinado nacional.

Pékerman defiende la decisión

Este miércoles, en la conferencia de prensa que concedió antes del juego de Eliminatoria, José Pékerman dio la cara a una de las preguntas que precisamente indagaba sobre los motivos para volver a convocar a Pablo Armero. El seleccionador nacional no solo defendió su presente futbolístico, sino que también comprobó la convivencia que el futbolista tiene con su pareja.

"Nosotros siempre hemos hecho el seguimiento deportivo. Estuvo en equipos en los que no participó pero su cambio a la liga a Brasil fue positivo. Yo viajé a Bahía a interiorizar cuál era su momento. Tuve buenas referencias del club donde está. Lo hemos visto en los partidos y ha rendido bien y competitivamente está en un nivel parecido al que él supo tener", explicó el seleccionador.

Y sobre la vida familiar del tumaqueño, Pékerman afirmó: "nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de la información que ha aparecido en los medios. No tenemos ninguna información concreta. En esta estadía que yo tuve en Brasil, él está con su familia. Me contó que está muy bien, que está conviviendo y me pareció que eso lo ponía para mí dentro de la normalidad y dentro de las posibilidades de ser nuevamente convocado".

Mientras la polémica arde en las redes sociales, la prensa deportiva especializada coincide en afirmar que Pablo Armero sería titular el próximo jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ese día, a partir de las 3:30 p.m., Colombia enfrentará a Bolivia, en un juego crucial por la clasificación al Mundial de Rusia 2018.