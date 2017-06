La selfi de los independientes que incomodó a Petro

Pocas veces una selfi había puesto a hablar de esa manera al mundo político. La foto, publicada por la senadora Claudia López, retrataba lo que podría ser uno de los escenarios más interesantes de las elecciones presidenciales de 2018. En la casa de ella estaban reunidos en una comida Antonio Navarro, Jorge Robledo y Sergio Fajardo. Los cuatro se ven sonrientes sentados alrededor de una mesa en la que compartían un té junto con la congresista Angélica Lozano y el excandidato Iván Marulanda.

La imágen evocaba inmediatamente una de las coaliciones posibles para la próxima contienda presidencial. “¡Qué bueno compartir cena y conversación con amigos! Vamos construyendo con paciencia camino colectivo y constructivo para Colombia #SePuede”, escribió la senadora en Twitter.

“Un proyecto para vencer a los mismos con las mismas", dijo de la misma foto el senador Jorge Robledo.

La unión de estos cuatro nombres alrededor de una misma candidatura ya se había comenzado a decantar. De hecho esta no es la primera reunión, sino la cuarta que tienen. Entre ellos ya definieron también unos compromisarios para esa unión, entre quienes están el concejal Antonio Sanguino y Marulanda.

López, Robledo y Fajardo aceptaron entrar, seriamente, en un cronograma de trabajo que incluyera reuniones constantes entre ellos o con delegados para construir lo que serían las bases de esa alianza que tendría como bandera principal la corrupción. Es decir, serían una tercera línea de opción electoral que buscaría representar a los ‘ni-ni’, ni con Santos ni con Uribe.

El exgobernador de Antioquia también entregó su balance de la reunión. "Nunca en la vida imaginé que se fuera a armar semejante alboroto", dijo Fajardo en un trino.

El alboroto de una foto en una comida. Qué cantidad de chismes. Acá mi versión: pic.twitter.com/dsMMTp809X — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 1 de junio de 2017

Las primeras encuestas que se han publicado a propósito de la campaña presidencial les dan opciones. En la realizada por Invamer-Gallup para la alianza de SEMANA con Noticias Caracol y Blu Radio en los primeros seis lugares hay cuatro integrantes que no pertenecen a los partidos tradicionales: Gustavo Petro, con un 14.2%, Sergio Fajardo con un 10%, le siguen Clara López, 8.4%, Claudia López, 6%; más abajo están Jorge Robledo con 4% y Piedad Córdoba con 2.8%. Vargas Lleras encabeza ese listado con 21,5 por ciento, el uribismo con Luis Alfredo Ramos tiene el 8,8 por ciento, el conservatismo con Martha Lucía Ramírez el 6,5 por ciento y los liberales con Humberto de la Calle el 5,4 por ciento.

En otra encuesta publicada la semana pasada por Caracol Radio y Red Más Noticias, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras está de primero en intención de voto con una cifra del 14%. Detrás de él aparece Gustavo Petro, con un 13%, y la senadora del Partido Alianza Verde, Claudia López, con un 11%. Como la medición tiene un margen de error del 5%, en la práctica significa que habría un empate técnico en la primera vuelta presidencial.

Y otra publicada por Datexco le da al ex vicepresidente también el primer lugar con 16,5%, seguido de Sergio Fajardo, con 12,1%, y en tercer lugar el exalcalde de Bogotá, con 7.6%.

El factor Petro

Por cuenta de la foto, en las redes sociales se publicaron muchos comentarios sobre la evidente ausencia de otro de los candidatos que no está con Uribe ni con Santos: Gustavo Petro. El mismo ex alcalde de Bogotá hizo evidente su malestar en un trino. "Una cena para ver cómo se reduce a Petro y no como se supera la mismo de los mismo en Colombia. Seguimos", escribió.

Una cena para ver cómo se reduce a Petro y no como se supera la mismo de los mismo en Colombia. Seguimos. pic.twitter.com/Pm7wAeBP9U — Gustavo Petro (@petrogustavo) 1 de junio de 2017

Es muy poco probable que Petro termine en esa coalición. El ex alcalde de Bogotá podría estar más cerca de unirse a Clara López cuando llegue el momento de las alianzas. La ex ministra de trabajo no tiene una buena relación con el senador Jorge Robledo y por eso tampoco es viable que ella aterrice en ese grupo.

Lo mismo sucede entre Petro y Robledo. En diferentes escenarios el senador culpó al exalcalde de iniciar la fracción del Polo Democrático cuando decidió abandonar las toldas amarillas. En una entrevista con el periódico El Colombiano en noviembre pasado, el hoy candidato presidencial aseguró que “ni Petro, ni Piedad Córdoba, ni las Farc estarán en mi campaña”.

Los cuatro candidatos enfrentarán también un dilema respecto al contenido de la campaña. Podrían unirse para respaldar el proceso de paz con el cual todos comulgan. Sin embargo, esto tendría dos inconvenientes. El primero es que el ex jefe negociador Humberto de la Calle tiene más legitimidad para asumir esas banderas. En diferentes oportunidades los ha invitado a que se sumen a una coalición, sin embargo, aunque existe cierta afinidad ideológica, no es claro que estos cuatro protagonistas de la política declinen sus aspiraciones para apoyar la de él. Entre otras porque si su candidatura despega el podría ser el candidato del gobierno Santos, y ellos han dejado claro que no quieren sumarse a esa opción.

En segundo lugar, el proceso de paz no es muy atractivo electoralmente. Según Gallup, la paz está apenas de octavo lugar en las prioridades, según los encuestados, con 2.5%. Hay tantas criticas al proceso que en este momento lo que suma votos puede ser tener distancia. De hecho, cuando la Corte Constitucional emitió el polémico fallo del fast track el único que se arriesgo a rechazarlo de frente fue Humberto de la Calle.

Todo lo contrario pasa con la corrupción que aparece en las primeras tres prioridades con un no despreciable 20.7%. Claudia López y Antonio Navarro han sabido usar esa bandera. Los verdes promueven un referendo en ese sentido. Tanto López como Robledo han sido voces de mucho peso en el debate de Odebrecht, ambos en especial han criticado al fiscal Néstor Humberto Martínez.

La senadora López, después de ver el alboroto que generó su tweet, comentó "¿Si eso es solo con una foto cómo será cuando tengamos organizada la coalición?"