Saúl Cruz, el Senado se lava las manos

Como era de esperarse, Saúl Cruz, el subsecretario del Senado, era motivo de conversación por todas las esquinas del Capitolio. Este martes, cuarenta y ocho horas después de haberse descubierto la verdad sobre la presunta agresión de la que se declaró víctima el pasado jueves, los funcionarios aún se reían con la cantidad de memes que siguen saliendo parodiándolo con simulaciones de futbolistas. Quienes no estaban para chistes eran los senadores que se solidarizaron con su denuncia pública, y se manifestaron contra el camarógrafo de Noticias Uno. No podían ocultar su cara de indignación.

Si eso sucedía en los pasillos, adentro, en la plenaria -la primera después del incidente-, el tema Saúl Cruz también estuvo a la orden del día. Y en el primer punto. Porque minutos antes de comenzar la sesión, los senadores leyeron la carta que el subsecretario le escribió a Mauricio Lizcano, en la que se disculpó, pero insistía en que no había embestido al camarógrafo, sino que al querer esquivarlo, se produjo el contacto fortuito, según se leía en el escrito que dirigió desde Cancún, donde disfruta de cinco días de vacaciones.

Esa explicación agravó el hecho de que el pasado miércoles se hubiera parado en el atril del Senado para mentirle a la plenaria. Los mismos senadores que aquel día lo respaldaron, tuvieron que levantar la mano y pedir la palabra para rectificar las pronunciadas hace unos días. Coincidían en haber sido asaltados en su buena fe.



En entrevista con La W, el expresidente Álvaro Uribe aseguró desde Grecia que lo mínimo que tiene que ocurrir es que Saúl Cruz pida perdón sinceramente. "Si pide perdón sinceramente, yo no votaría para que lo saquen", indicó.

El miércoles, Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal, había propuesta una proposición para que el Senado no permitiera el ingreso a periodistas de Noticias Uno hasta tanto no se expulsara al camarógrafo que había agredido al subsecretario. Este martes, justificó su reacción en que Saúl Cruz, en privado le ratificó que le habían pegado con una cámara.

“Me parecía tan increíble que me tome el trabajo de ir y consultarle si no estaba exagerando y me mintió en la cara. Me mintió en privado y le mintió a la plenaria”, dijo Sofía Gaviria.

A Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, los hechos protagonizados por el subsecretario le parecieron “muy graves e irreparables”. “A quién se le ocurre inventarse semejante falacia. Engañó al Senado”. Por eso sorprendió a la plenaria con una proposición para que el Senado, en un acto político, pidiera la renuncia a Saúl Cruz.

“Es inaceptable que quien funge como notario de los actos del Congreso engañe a los congresistas y al país. Quien se comporta de esa manera no puede ser garante de la fe pública del Poder Legislativo”, manifestó Robledo.

Comenzó una especie de juicio que parecía terminar con la crucifixión de Cruz. Fueron muchos los senadores que ante los medios pidieron la renuncia del funcionario, pero en la plenaria fue otro cantar.

Roy Barreras, del Partido de La U, fue el primero en reprochar la conducta del subsecretario, y respaldó todas las investigaciones que deban abrirse. Pero pareció oficiar de abogado del funcionario. Pidió que se le respetara el debido proceso, pues consideró que no era legal pedir la renuncia del funcionario.

“Estamos abogando por debido proceso, no por la inocencia o la culpabilidad de nadie (…). Si es legal suspenderlo que se proceda pero que se garantice el del derecho a la defensa, y no con el linchamiento público que se pretende”.

A Carlos Arturo Mejía, del Centro Democrático, le molestó que el Senado se ocupara del caso del subsecretario. “Este país con semejantes problemas y el Senado enfrascado en si el señor Saúl Cruz debe salir o no”.

Se declaró la suficiente ilustración y se abrió la votación, pero en ese momento solo 17 senadores estaban presentes. Catorce, votaron por la renuncia: Jorge Iván Ospina (Verde), Claudia López (Verde), Jorge Enrique Robledo (Polo), Marco Avirama (Indígenas), Sofía Gaviria (Liberal), Guillermo Santos (Liberal), Guillermo García (Liberal), Javier Tato Álvarez (Liberal), Juan Manuel Galán (Liberal), Armando Benedetti (la U), Jorge Prieto (Verde), Jesús Castilla (Polo). Dos votaron en contra de la renuncia, Fernando Tamayo (Conservador) y Roosevelt Rodríguez (la U).

Los puntos verdes corresponden a los senadores que votaron por pedirle la renuncia a Saúl Cruz. Los de rojo los que votaron en contra. Los de amarillo los que no votaron. Los puntos blancos corresponden a las curules vacías.

Mauricio Lizcano, presidente del Senado, y quien se comprometió a no admitir a Saúl Cruz en las plenarias en lo que resta de legislatura, fue uno de los tres que se abstuvo de votar. Los otros dos fueron Julio Guerra (Opción Ciudadana) y Ángel Custodio Cabrera (la U)

Los demás brillaron por su ausencia. La solicitud de la renuncia no prosperó, en este caso porque los senadores se lavaron las manos. “Casi toda la Unidad Nacional y todo el Centro Democrático coincidieron en no pedirle la renuncia al subsecretario del Senado”, sentenció Robledo.

Es probable que Saúl Cruz, desde Cancún, se haya enterado de lo sucedido. Tal vez comprobó que, de momento, la mayoría del Senado no lo crucificará.