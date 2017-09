Senador uribista pide en redes “hacer sentir mal” a desmovilizados de las Farc

"No quise montarme en el mismo avión en el que iba un guerrillero de las Farc, Avianca me dice que es discriminación, no me dejaron ni bajar". El trino de Juliana Hernandez pronto se hizo viral y generó reacciones de todo tipo.

Su mensaje lo acompañó con una fotografía de esa persona que como ella tenía un asiento en el vuelo. El hombre, sentado en el medio de una fila, lleva una camiseta de Call of Duty y una cachucha verde militar con una estrella roja, uno de los símbolos de la revolución cubana. En la fotografía no se le alcanza a ver la cara. Parece que se hubiera dado cuenta de que lo fotografiaron.

Cuando otros usuarios le preguntaron la razón por la cual no la dejaron abandonar la aeronave, Juliana respondió: "pedí que me dejaran bajar y empezaron a carretear".

No quise montarme en el mismo avión en el que iba un guerrillero de las farc, @Avianca me dice que es discriminación, no me dejaron ni bajar pic.twitter.com/lCSoZrtTAk — Juliana Hernández F (@julianahfd) 19 de septiembre de 2017

Al momento de abordar, si todos nuestros usuarios cumplen con sus deberes como viajeros, no podemos negarles su embarque. Buen día. AA — Avianca (@Avianca) 19 de septiembre de 2017

Como si el mensaje del papa Francisco se hubiera borrado con el paso de los días, este episodio volvió a generar discusión en las redes sociales.

Pronto se supo que Juliana es esposa del senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, hijo del excongresita Luis Alfredo Ramos, quien promovió el hashtag #SanciónSocialALasFarc que se convirtió en tendencia rápidamente.