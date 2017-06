Grandes nombres del socialismo francés pierden primera vuelta de elecciones legislativas

Hamon fue derrotado en Trappes, al suroeste de París, por los candidatos de La República en Marcha (LREM), la formación del presidente, Emmanuel Macron, y de la conservadora Los Republicanos.



"El sabor amargo de esta noche", indicó en una breve comparecencia ante la prensa, no borra su compromiso "de seguir luchando" por los más desfavorecidos.



Otro de los perdedores en las elecciones fue el primer secretario de los socialistas, Cambadelis, eliminado en la decimosexta circunscripción de la capital francesa, donde era diputado desde 1997. Ya se han comenzado a alzar voces que exigen su dimisión inmediata.



Resultó igualmente damnificado el exministro del Interior Matthias Fekl, que en la segunda circunscripción de Lot-et-Garonne (sur) quedó por detrás del candidatos de LREM y del ultraderechista Frente Nacional (FN).



Lo mismo les sucedió a la exministra de Cultura Aurélie Filippetti, batida en Metz-Amnéville-Rombas (noreste), y a Jean Glavany, titular de Agricultura durante el Gobierno de Lionel Jospin, que era diputado desde 1993.

Mientras, una de las principales figuras de los ecologistas, su ex secretaria nacional y exministra de Vivienda, Cécile Duflot, tampoco se salvó de la quema.



Por su lado, la extrema derecha sufrió también bajas relevantes, al quedarse sin las candidaturas en segunda vuelta del secretario general del FN, Nicolas Bay, y de su secretario general adjunto, Jean-Lin Lacapelle.



La presidenta del FN, Marine Le Pen, que se situó en cabeza en Hénin-Beaumont (norte) consideró que la falta de participación ha "penalizado" a su formación.



"Salvo ‘En Marcha‘, todo el mundo está KO", resumió Bruno Bilde, consejero de la líder ultraderechista.



Los socialistas, por su parte, admitieron la caída "sin precedentes" de la izquierda en su conjunto, y "principalmente" de su partido en esta primera ronda, a la que seguirá una segunda el próximo domingo.



Recibió noticias positivas, en cambio, el ex primer ministro socialista Manuel Valls, que llegó en cabeza en la primera circunscripción de Essonne, en la región Ile-de-France.



"Pido la unión de todas las fuerzas progresistas. Yo me inscribo en esa mayoría presidencial", señaló el candidato, que se presentaba a estos comicios de forma independiente.

Macron se queda con el 32,33 % en legislativas con el 98 % escrutado

La República en Marcha (LREM), el partido del presidente, Emmanuel Macron, obtuvo en la primera vuelta de las legislativas francesas el 32,33 de los votos con el 98 % escrutado, informó hoy el Ministerio del Interior.



La formación, a la que se le prevé una amplia mayoría absoluta, consigue ese porcentaje aliada a la agrupación centrista MoDem, y se coloca en cabeza en estos comicios, cuya segunda y definitiva ronda se celebrará el próximo domingo.



En segundo lugar, con el 18,82 % de los votos, aparece la conservadora Los Republicanos, asociada en estas elecciones con la Unión Demócrata Independiente (UDI).



El ultraderechista Frente Nacional (FN) llega en tercer puesto con el 13,35 % de los votos, pero presenta dificultades para alcanzar en la segunda vuelta los 15 escaños que le asegurarían poder formar grupo parlamentario.



La izquierdista La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, acapara según el resultado provisional el 10,97 % de los votos, mientras que el descalabro de los socialistas, aliados con el Partido Radical de Izquierda (PRG), se refleja en un porcentaje conjunto del 7,87 %.



Los cerca de 47,5 millones de electores están llamados a renovar los 577 diputados de la Asamblea Nacional, de los que las estimaciones otorgan entre 390 y 445 a la formación de Macron, muy por encima de los 289 de la mayoría absoluta. EFE