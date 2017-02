El soldado que debería ser liberado con Odín

Vestido de civil, el soldado Fredy Moreno Maecha había decidido tomar un taxi para desplazarse de Saravena hacia Arauca. Cuando pasaba por La Esmeralda unos sujetos armados se lo llevaron. Desde ese día, el 23 de enero del 2017, se perdió su rastro.

Fredy había sido autorizado para cumplir con una diligencia judicial en Arauca, después debía presentarse en su Unidad. El soldado profesional, oriundo de Bogotá, nunca llegó. Desde ese momento el Ejército empezó las operaciones de búsqueda y la investigación con apoyo de autoridades judiciales. Fue reportado como desaparecido el 28 de enero.

La familia del soldado recibió la mala noticia, sin embargo, esperaba que las operaciones resultaran exitosas y que Fredy apareciera sin dificultad. Con el pasar de los días la zozobra aumentaba y como un secreto a voces empezaba a temerse que se tratara de un secuestro. Según Gloria Lizeth Moreno, el Ejército les dijo desde el 29 de enero que el ELN tenía en su poder a su hermano.

Esta versión no salió de inmediato a la luz pública de forma oficial, ese mismo día un comunicado del Ejército lo reportaba como desaparecido sin dar mayores detalles.

Los familiares de Fredy, muy preocupados, lo empezaron a buscar con ahínco, hablaron en diferentes medios y contaron que el ELN lo había plagiado. Su versión, sin confirmarse, se hizo más fuerte cuando un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN reivindicó el secuestro.

“El día 24 de enero fue capturado por unidades nuestras el soldado profesional Moreno Maecha Fredy (…) cuando se encontraba desarrollando labores de espionaje entre Saravena y La Esmeralda, municipio de Arauquita”, se leía. (Vea el documento).

Aun así, el grupo guerrillero desvirtuó el comunicado y una ola de misterio empezó a cubrir el caso, las autoridades tampoco reportaban de forma oficial lo que había pasado.

La desaparición de Fredy ocurrió en un momento complejo, justo antes del siete de febrero, cuando iniciará la fase pública de los diálogos de paz con el ELN. “Nos parece muy raro que del mismo Ejército vienen a hablar con mis padres para decirles que no saquemos esto a la luz pública, que no hablemos con los medios de comunicación. No entendemos por qué quieren tenerlo oculto, sabiéndo la magnitud de todo esto y sabiéndo que en pocos días se va a hacer lo de la negociación”, aseguró a la W Radio Gloria Lizeth Moreno, la hermana del soldado, el 31 de enero.

Fue el general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, quien por fin dio parte de la situación y confirmó que el ELN había secuestrado al soldado profesional. “Se determinó que los responsables del secuestro del soldado fueron guerrilleros de la Comisión Omaira del Frente Domingo Laín Sáenz”, dijo el general.

Solo faltaba que el ELN aceptara su responsabilidad. Y así lo hicieron este miércoles justo después de iniciar el operativo para la liberación del excongresista Odín Sánchez, la pieza clave para destrabar las conversaciones de paz.

El soldado Fredy Moreno Mahecha, fue capturado de civil, en zona de operaciones militares, realizando actividades de espionaje. — ELN RANPAL (@ELN_RANPAL) 1 de febrero de 2017

El ELN no ha exigido dinero a la familia de Fredy por su liberación, solo aseguraron en el comunicado que responsabilizan "al gobierno y fuerzas armadas por cualquier impedimento que obstaculice la liberación de este soldado".

La familia de Moreno Maecha pide su pronta liberación. "Queremos que le sigan respetando el derecho a la vida y se le dé celeridad al proceso. Nada justifica un secuestro, ni la ideología ni la política", le dijo Carlos Moreno, hermano de Fredy, a Semana.com.

En un principio se había dicho que la familia del soldado Moreno viajaría a Quibdó, la capital de Chocó, donde se espera que sea liberado Odín Sánchez, para presionar la liberación de su familiar. Sin embargo, Carlos Moreno aseguró que se descartó la idea por la salud de sus padres, la cual se podría afectar por el viaje desde Bogotá. Además, señaló que su objetivo real era “hablar con la Comisión sobre los protocolos de entrega de los secuestrados”.

Fredy ha dedicado su vida al Ejército, hace 19 años que presta sus servicios a la institución y está solo a un año de lograr su pensión. Después de eso quiere dedicarse a los negocios familiares y estudiar algo relacionado con la seguridad. La familia del soldado espera verlo cumplir todas estas metas en libertad.