“Hoy me siento mucho mejor”: 'Timochenko'

El máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, entregó un nuevo parte de su salud luego de ingresar por urgencias en la mañana del domingo a la Clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el Meta, tras sufrir un accidente cerebral isquémico que le comprometido el habla y la movilidad del brazo izquierdo.

En su cuenta de Twitter, el jefe guerrillero escribió que hoy "me siento mucho mejo" y agradeció los mensajes que le han enviado.

Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo.