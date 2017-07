Gobierno autorizó el traslado de Timochenko a Cuba

Después de que Iván Márquez publicara una foto de Timochenko en la que aparece de buen semblante en la clínica, el Gobierno informó que autorizó el traslado del líder guerrillero a Cuba.

En las últimas horas, Timochenko fue dado de alta de la Clínica Cooperativa de Villavicencio, donde había ingresado el domingo.

"Para continuar recuperación, Gobierno autorizó el traslado de Rodrigo Londoño. País garante asumirá los gastos médicos y de seguridad", informó el alto comisionado a través de su cuenta de Twitter.

A la par que la noticia se confirmaba, el retrato de quien fuera el máximo comandante de las Farc salía a través de las redes sociales a despejar las dudas que se generaron por la complicación médica que sufrió en la capital del Meta este fin de semana.

El excomandante entró a la clínica el domingo a las 8 de la mañana. Desde que se conoció la noticia, comenzaron a aparecer especulaciones y versiones sin confirmar sobre su estado de salud. Lo cierto, sin embargo, es que Timochenko presentó un accidente cerebro vascular. Es decir, se trató de un cuadro clínico consistente en una disartria ligerea (alteración del habla) y monoparesia leve de miembro superior izquierdo (disminución de la fuerza muscular).

La noticia concentró la atención del país. En un momento como este, cuando termina la dejación de armas y comienza una enredada etapa de implementación de los acuerdos de paz, cualquier suceso personal que comprometa a los líderes de la guerrilla termina siendo relevante y trascendental.



Tras varias horas de incertidumbre, el mismo exjefe guerrillero dio un parte de tranquilidad el lunes: “Gracias a los que están pendientes de mi salud. Todo marcha bien, agradezco también al cuerpo médico por sus cuidados”.



La salud de Londoño también tuvo sus incidencias políticas y sus polémicas. El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, lanzó el fin de semana un trino a modo de denuncia: “Comunidad informa, sacan enfermos del hospital de Villavicencio para atender a Timochenko. Derechos de colombianos por debajo de Farc, la paz de Santos”. Esto fue desmentido muy pronto por las directivas del centro asistencial.



Y para terminar de avivar la controversia que se desató por el estado de salud de Timochenko, un detalle curioso trascendió en medio delas noticias que iban y venían. El médico a cargo del comandante guerrillero fue Agustín Gutiérrez, un neurólogo muy conocido en la capital del Meta. Según lo reveló un confidencial de SEMANA, el doctor Gutiérrez es miembro del Centro Democrático. Su esposa Eddy Baquero es una de las diputadas del partido del ex presidente Uribe en el Meta.



Lo fundamental en todo este episodio es que la salud de Timochenko ha ido mejorando. La foto que hace una horas compartió Iván Márquez no deja lugar a dudas. Y el trino con el que acompañó la imagen también es inequívoco: “Sobre la salud de Timochenko, como diría el Pibe: ‘todo bien, todo bien’. Su recuperación avanza positivamente”, escribió Márquez. Sin embargo, tampoco cabe duda de que el exjefe guerrillero tendrá ponerle más atención a su salud. Es la segunda complicación que presenta en menos de año.