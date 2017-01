Ofrecen 10 millones de recompensa por responsables del incendio de vehículo

Un grave hecho se presentó este lunes en el norte de Bogotá cuando presuntos taxistas incendiaron un vehículo particular al que los conductores habrían relacionado con Uber.



Aunque las autoridades y la propia empresa no han determinado si el vehículo trabajaba o no para la plataforma Uber, el viceministro de Transporte Alejandro Maya ofreció 10 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables.



Una persona que se identificó como Jonathan le dijo a La W Radio que era el propietario del vehículo Volkswagen Gol y que en la noche del lunes lo prestó a un amigo.



En la versión señaló que él, su amigo y la novia fueron perseguidos por taxistas desde la Zona Rosa hasta la calle 170 (sector de la Conejera), en ese lugar los alcanzaron y los hicieron descender del automotor.



Luego de una choque verbal, los presuntos taxistas le rociaron gasolina en la ropa al conductor y al carro particular. Además les fueron hurtados algunos objetos personales entre ellos, los celulares.