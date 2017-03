“A la fecha no he definido mi participación en el proceso electoral”: Vargas Lleras

Vargas Lleras presenta al Senado su renuncia a la Vicepresidencia. “A la fecha no he definido mi participación en el proceso electoral”. Así lo señala en la carta de renuncia que presentó este miércoles ante el Senado. La próxima semana la plenaria decidirá su aceptación.

La carta de renuncia de Germán Vargas Lleras a la Vicepresidencia de la República es de carácter “irrevocable”. Tiene tres páginas de extensión, las utilizó para presentarle al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, un breve resumen de su gestión en los dos años y siete meses como segundo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Dice que la decisión de separarse del cargo corresponde a “mi libre voluntad, espontánea e inequívoca”, y aunque todo el país sabe que obedece a sus aspiraciones políticas, a sus intenciones de ser elegido presidente de la República, en el último párrafo de carta dice:

“Si bien, a la fecha, no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, ante la posibilidad de hacerlo, y con el fin de evitar que me cobije esta inhabilidad, he decidido retirarme del cargo, manteniendo mi compromiso de continuar trabajando, desde otros escenarios, por el desarrollo del país”.

Además, un párrafo atrás, Vargas Lleras menciona que fue con posterioridad a su posesión en la Vicepresidencia cuando el Congreso decidió establecer una inhabilidad, la cual estipula que el ciudadano que haya ejercido este cargo un año antes de las elecciones, no podrá ser elegido presidente de la República.

Como la primera vuelta de las elecciones del 2018 será el 25 de mayo, Vargas Lleras aún tenía dos meses para seguir en el cargo, pero quizá previendo que el Senado le pudiera dilatar la renuncia, se anticipó para tener un amplio margen de maniobra.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, confirmó que la renuncia del vicepresidente será sometida a consideración el próximo martes 21 de marzo. Vargas Lleras, en el evento de rendición de cuentas, pidió a los senadores tramitar la renuncia con la mayor prontitud.