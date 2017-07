El papa y el hombre en 20 datos

Con un solo pulmón y 80 años de edad, el papa Francisco ha manifestado siempre su preocupación por su salud y en alguna ocasión confesó que la muerte esta constantemente en sus pensamientos. En una entrevista dijo tener la sensación de que su pontificado sería breve, y tal vez a razón de ello desde que heredó el trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, le ha suplicado constantemente al mundo: “Recen por mí”.

Y mientras millones de personas oran por él, otros critican sus posturas más abiertas en relación con temas actuales que siempre han sido focos de controversia. A continuación 20 datos de la vida de Jorge y del pontificado del papa Francisco.

1. Un papa sin precedentes

Francisco ha sentado varios precedentes en una institución no muy acostumbrada a romper los esquemas tradicionales. Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita, y el primero que llega al Vaticano en reemplazo de uno que aún vive. Y desde el año 741, cuando terminó el reinado del sirio Gregorio III, no había un papa no europeo. Y por supuesto antes de él nunca hubo un sumo pontífice proveniente del continente americano.

2. Las enseñanzas de San Francisco de Asís en el Vaticano

Tras 14 Clementes, 16 Benedictos y 21 Juanes, entre otros, Jorge Mario Bergoglio es el primer papa que escogió el nombre de San Francisco de Asís, el santo patrón de los pobres quien, en el siglo XIII, dejó el lucrativo negocio de comercio de sedas de su familia, para vivir y entregarse por completo a los más desfavorecidos. Y efectivamente. El papa Francisco ha puesto a los pobres en el centro del debate.

3. Su familia no debería haber llegado a Argentina

Huyendo del régimen fascista de Benito Mussolini y buscando mejores oportunidades en el continente americano, los abuelos y el padre de Jorge Mario inmigraron a Argentina en 1927. Inicialmente la familia paterna iba a viajar en el trasatlántico italiano Principessa Mafalda, pero por fortuna no lograron abordarlo, pues esa embarcación se hundió en altamar. Pocos años después nacería en tierra argentina el heredero número 266 del trono de San Pedro.

4. Encontró la vocación caminando

Cuenta Francisco que un día, a sus 16 años, iba caminando con unos amigos por la ciudad y cuando pasaron al frente de la Basílica de Buenos Aires, él sintió que tenía que entrar. Y al salir estaba convencido de que se convertiría en sacerdote. “Yo no se que me pasó. Sentí como si alguien me agarró desde adentro y me llevó al confesionario”, dijo en 2012 a una estación de radio comunitaria de Buenos Aires.

5. Sacaborrachos, limpiapisos de una floristería y técnico químico

En sus años de juventud, el papa Francisco desempeñó varios trabajos para pagar sus estudios. Sin tapujos ha reconocido que trabajó como vigilante y portero en un club nocturno de su natal Buenos Aires. También limpiaba el suelo de una floristería y alcanzó brevemente a ejercer su título de ingeniero químico.

6. Simpatizante de la izquierda

El papa Francisco ha admitido que leía y que le gustaban las publicaciones del Partido Comunista, aunque siempre ha sostenido que nunca fue miembro del mismo.

7. Joven jefe de los jesuitas en Argentina

En 1973, a sus 36 años de edad y con apenas tres años de sacerdote, el papa Francisco fue nombrado la cabeza de la Compañía de Jesús en Argentina. El cargo traía grandes responsabilidades, tanto, que más tarde el papa admitiría que no tenía ni la madurez ni la preparación para esa posición. “Pero logró generar lealtad entre sus seguidores y fue reconocido por lograr un aumento en el número de nuevos sacerdotes”, señala un perfil publicado por el diario The New York Times en 2015.

8. Acusado durante la dictadura militar

Una de las mayores crisis que habría de enfrentar se desató en el contexto de la dictadura militar que se instauró en Argentina tras el golpe de Estado de 1976. A los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, el padre Bergoglio les ordenó irse de los barrios pobres, ya que los militares consideraban que eran rebeldes. Fueron secuestrados y posteriormente torturados por el gobierno militar, y Bergoglio fue acusado por décadas de no haberlos protegido.

9. Los viejos hábitos no mueren fácilmente

Cuando en 1998 se hizo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio transformó la residencia en un hostal para sacerdotes y se mudó a una pequeña habitación de un apartamento en el centro de la ciudad, en donde se preparaba su propia comida en una cocineta. De igual manera, al llegar al Vaticano en 2013 decidió no vivir en la residencia papal, y se trasladó a un lugar menos ostentoso, un hotel para sacerdotes. Cambió el anillo de oro por uno de plata, y siguió usando sus zapatos de siempre.

10. Fue profesor del ahora embajador de Argentina ante el Vaticano

Francisco, quien a lo largo de su vida dictó varias cátedras y fue profesor de miles de alumnos en varios colegios y universidades, le dictó clases a Rogelio Pfirter, un diplomático argentino que en febrero de 2016 fue nombrado embajador de Argentina en el Vaticano. “Parece un juego borgiano del azar convertirse en el embajador de su profesor del secundario convertido ahora en papa”, le dijo Pfirter a BBC Mundo.

11. El Papa que afeitó a Jorge Luis Borges

En 1965 Francisco era un maestro de Literatura de 29 años al que sus alumnos llamaban “carucha” por su “cara de bebe”. El joven religioso, aún sin ordenar, invitó al escritor Jorge Luis Borges para que les diera un curso de literatura argentina a sus alumnos. Un día el papa lo fue a buscar al hotel y tardó más de la cuenta en su visita. El compañero con el que iba le preguntó al papa: ¿Qué pasó? A lo que Francisco respondio: “El viejo me pidió que lo afeitara”.

12. El Papa: un nuevo ente de control financiero

Muchas personas (incluso miembros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), han señalado al Banco Vaticano de corrupto. Por eso, poco después de asumir la cabeza de la Iglesia, el papa nombró una comisión especial para investigar a dicho Banco. Francisco también lanzó iniciativas para combatir el lavado de dinero y para incrementar el monitoreo de las finanzas del Vaticano. Siete meses después el Banco reveló un reporte anual por primera vez en sus 125 años de historia.

13. El cuarto hombre más poderoso del mundo

Por dos años consecutivos, en noviembre de 2014 y 2015, la revista Forbes colocó a Francisco en el cuarto lugar en su ranking anual de las diez personas más poderosas del mundo. ¿La razón? Su misión de transformar la imagen de la Iglesia católica; la trascendencia de sus visitas a Cuba y a Estados Unidos, y su posición sobre temas como la inmigración y la persecución de cristianos en Medio Oriente. En 2016 bajó al quinto lugar como “líder espiritual” de casi una sexta parte de la población mundial.

14. El papa de las portadas

La personalidad de Francisco, y la prontitud con la que comenzó a aplicar cambios en la Iglesia le valieron una serie de portadas de medios de comunicación a nivel mundial. La revista Time lo proclamó personaje del año en 2013, y en 2014, por primera vez en la historia de la revista, Rolling Stone, lo puso en portada y ofreció un perfil de 7.700 palabras sobre el sumo pontífice.

15. El papa ecológico

Francisco fue el primero en dedicar una carta encíclica, la segunda a su cargo, a la protección del medioambiente. En su texto Laudato Si, Sobre el cuidado de la casa común, el sumo pontífice señala que el daño al que está siendo sometida la naturaleza es “una pequeña señal de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad”, y propone soluciones.

16. La Harley Davidson del papa

En junio de 2013 Willie Davidson, un exdiseñador de la compañía Harley Davidson, le regaló al papa una moto que lleva escrito el nombre de Francesco para conmemorar los 110 años de la empresa. El sumo pontifice donó la motocicleta a la organización, Caritas Roma, que ayuda a indigentes y desamparados en esa ciudad. En febrero del año siguiente la moto firmada se subastó en Paris, en donde un comprador anónimo ofreció 328.300 dólares por el modelo.

17. El transporte público y los “carritos” del papa

Ademas de su afición por el transporte público desde que era el obispo de Buenos Aires, en septiembre de 2013 el papa Francisco estrenó un viejo Renault 4 blanco fabricado en 1984 y con 300.000 kilómetros de recorrido. La noche de su elección regresó a su lugar de residencia en el microbus que usaron los demás religiosos, e hizo su primer trayecto en coche como papa en el Volkswagen de la Gendarmería vaticana. Desde entonces se le han visto carros como el Ford Focus y en un Fiat plateado.

18. El papa, hijo de un inmigrante, hizo llorar a varios congresistas de Estados Unidos

En su visita a Washington en 2015, el papa habló en el Capitolio a los miembros del Congreso norteamericano y, recordando que Estados Unidos se consolidó como un país de inmigrantes que buscaban una vida mejor, dijo que: “Nosotros, la gente de este continente, no le tenemos miedo a los extranjeros porque la mayoria de nosotros fuimos una vez extranjeros. Les digo esto como el hijo de un inmigrante sabiendo, que muchos de ustedes, tambien son hijos de inmigrantes”.

19. La estrella de Twitter

En 2014 un estudio llamado Twiplomacy, que identifica cómo los líderes mundiales que utilizan el Twitter, concluyó que el papa Francisco es el usuario de Twitter más influyente en el mundo. Por cada trino publicado recibe un promedio de 10.000 retuits en español y más de 6.400 en su version inglesa. En junio de ese año la cuenta alcanzó los 14 millones de seguidores, lo que lo convirtió en el segundo lider mundial más seguido despues de Barack Obama.

20. La renuncia del cardenal Bergoglio

La muerte del papa Juan Pablo II hizo que el cardenal Bergoglio viajara a Roma, en donde participó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI. A su regreso a Argentina, el sacerdote de 69 años comenzó a pensar en su retiro. Escogió una residencia en Flores, barrio en el que nació, y posteriormente entregó su carta de renuncia al cumplir 75 años en diciembre de 2011. No obstante, dos dias antes de abandonar la Santa Sede, Ratzinger designó a Bergoglio comomiembro de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL). Su carta de retiro ya estaba en trámite en la oficina del Vaticano esperando aprobación.