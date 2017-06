¿Qué ha pasado con Pilar Molano, sobreviviente del ataque al Andino?

Ha pasado una semana desde que el atentado del Cetro Andino estremeció al país. En la explosión hubo tres víctimas mortales y nueve heridos. De los sobrevivientes todavía hay una persona que se encuentra en cuidados intensivos. Se trata de Pilar Molano, quien fue conocida por muchos ciudadanos porque se filtró una foto de ella recién detonó el artefacto.

En estos días las horas en la sala de espera se han hecho largas. Pero toda la familia de Pilar ya está en Bogotá para acompañarla en este proceso. Su hija Diana, quien no se encontraba en el país, prefiere aún no dar declaraciones a la prensa.

Aunque Pilar llegó a la clínica consciente ha estado sedada desde entonces y ha atravesado por múltiples cirugías que intentaban salvar su vida y su pierna derecha. Ya no corre peligro de muerte. Los cirujanos han reconstruido los nervios, han juntado los músculos y los huesos afectados, pero el pronóstico todavía es reservado. Su familia dice que a todas las intervenciones ha respondido bien y que ha tenido pequeños progresos. Solo esperan que se pueda salvar su pierna y que pueda mejorar día a día.

Es que el proceso que viene no es fácil. Según expertos ajenos al caso consultados por SEMANA, si todo sale bien, Pilar tendrá que empezar terapias para ver si es posible recuperar la movilidad de su pierna y esto podría durar al menos seis meses. En caso de que se no se lograra recuperar su extremidad Pilar todavía tendría la posibilidad de acceder a una prótesis que le permitiría volver a caminar y este proceso duraría al menos un año. Pase lo que pase, su familia ha dicho que agradece a Dios que ella esté viva y que no haya corrido con la suerte de las mujeres que no sobrevivieron al atentado.

La explosión en el Centro Comercial Andino se produjo a las 5:15 de la tarde. El petardo estalló en un baño de mujeres. Para atender la emergencia médica se requirió de neurocirujanos, ortopedistas, cirujanos generales con entrenamiento en trauma y otros especialistas.

El Cirujano Mauricio Basto Borbón explica cómo se atendió la urgencia el pasado sábado 17 de junio. En la Clínica el Country también se atendieron en el pasado a las víctimas del atentado en el club El Nogal y a los afectados del atentado al exministro del Interior Fernando Londoño.

Según explicó Mauricio Basto Borbón, jefe de Urgencias de la Clínica el Country, el traumatismo principal de Pilar fue en las extremidades: “Se presentaron traumatismos severos de los tejidos blandos y el trabajo fue hecho por ortopedistas, cirujanos vascular y otros cirujanos generales".

A este centro de salud también llegaron ese día dos pacientes en estado crítico. Dos de ellas fallecieron, Ana María Gutierrez, de 41 años y Paola Jaimes, de 31 años. El informe preliminar de Medicina Legal decía que las las principales causas de su muerte fueron los traumas severos en diferentes partes como cabeza, tórax y extremidades. Descartaron que en sus cuerpos se encontraran restos de nitrato de amonio, aluminio y azufre, con los que fue elaborado el explosivo.

Basto explicó que las víctimas mortales de este tipo de atentados generalmente fallecen por shock neurogénico, es decir, un traumatismo tan severo en el cráneo que limita las funciones vitales del paciente.

La francesa Nathalie Veronique Levrand, de 48 años, llegó al Country con heridas leves y fue dada de alta rápidamente, pero lleva el dolor de haber perdido a su hija Julie Hyunh, de 23 años, quien ese día fue trasladada a medicina Legal y nunca llegó a una clínica pues murió al instante de la explosión. Ingrid Margarita Ramírez, Luis Roberto Velazquez y Maria Aura García, tuvieron trauma acústico y traumatismos menores que fueron manejados de forma ambulatoria y fueron dados de alta pocas horas después de haber llegado a la clínica.

En el Hospital Central Militar atendieron a Yuri Belly Céspedes quien también fue dada de alta y de la Clínica los Nogales salieron sin mayores complicaciones Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edilla del Pilar Hormiga.

El abogado Francisco Bernate, quien defiende a las víctimas, confirmó que por solicitud de ellas se emprenderán acciones legales en contra de los responsables de este hecho.

Mientras tanto la familia de Pilar permanecerá en la sala de espera del Country al cuidado de su salud y las noticias de los médicos.