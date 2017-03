“Todos los guerrilleros quieren una capacitación académica”: Victoria Sandino

Antes de su muerte Fidel Castro, le contó a su hermano Raúl Castro, que quería donar unas becas de estudio en La Universidad de La Habana para capacitar a los guerrilleros y víctimas del conflicto en Colombia. Aunque desde hace más de ocho meses el Gobierno y las FARC se enteraron de ese ofrecimiento, en la isla les pidieron guardar silencio hasta que se iniciara la etapa de implementación de los acuerdos.

Las mil becas incluyen la alimentación y el hospedaje durante el tiempo que dure la carrera de medicina y serán divididas en un número igual para los guerrilleros y las víctimas.



Victoria Sandino, en diálogo con Semana.com, explicó que en los próximos días el secretariado de las FARC determinará cuáles serán los guerrilleros que se irán a la isla a estudiar.



Semana.com: ¿Después de ocho meses por qué se decidió hacer el anuncio?



Victoria Sandino: Porque así lo quiso Cuba. El anuncio lo hizo el embajador cubano en Colombia a través de una carta que envió a Iván Márquez y que se socializó en la Comisión de Seguimiento y Verificación a la implementación de los acuerdos.



Semana.com: Las becas serán divididas con las víctimas...



V. S.: Sí, se ofrecieron 1.000 becas en aportes para medicina como una contribución más del Gobierno y del pueblo cubano a la paz de Colombia para consolidar la misma.

Semana.com: ¿Pero cómo será la distribución de esas becas?



V. S.: Se darían 100 anuales, no son las 1.000 de una vez. 100 año a año hasta que se cumpla con el número total de becas que se ofrecieron.



Semana.Com: ¿Cómo se hará la escogencia en las FARC para las becas?



V. S: Hay un espíritu de todos los guerrilleros para acceder a una capacitación académica que no se ha podido tener por la guerra, pero creo que es muy temprano para decir eso porque habrá que definir cómo será la escogencia. Debemos esperar que más información hay para determinar cómo será la distribución de las becas.



Semana.com: ¿De qué manera contribuye este aporte académico al proceso de reincorporación?”



V. S.: Hay que decir que de manera permanente hemos dado las muestras de voluntad de paz y hemos cumplido con lo que se ha pactado. No creo que en este momento un colombiano tenga dudas de que las FARC estamos comprometidas con el proceso hasta el final.