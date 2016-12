Trece fotos históricas que deja la paz en el 2016

El Paisa es el jefe de la temible columna móvil Teófilo Forero de las FARC, uno de los hombres más buscados por las autoridades, y por quien se ofrecía una recompensa de 1.300 millones de pesos. Su presencia en la recta final del proceso de paz no solo despejó los interrogantes sobre su compromiso o no con lo que se estaba pactando, sino que alimentó la expectativa en torno a la firma del acuerdo que ponga punto final al conflicto armado. Foto: Archivo Particular

El secretariado de las FARC en pleno estuvo haciendo ronda por los medios de comunicación en Bogotá. Algunos de ellos no conocían la capital, y otros llevaban más de una década sin venir. "Me encontré con una Bogotá atroz, deshumanizada", dijo Mauricio Jaramillo. Por su parte, en entrevista con María Jimena Duzán el máximo jefe de la guerrilla no descartó darse una vuelta por las zonas emblemáticas. "Todavía no he tenido la oportunidad de pegarme mi andadita por la Caracas o por la décima", agregó Timochenko.