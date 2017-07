"Cambio Radical es el partido con más gente encarcelada": Claudia López

La senadora Claudia López se pronunció este miércoles por las redes sociales sobre el fallo del juez del Tribunal Superior de Bogotá que le dio un plazo de 48 horas para que rectificara sus declaraciones en las que llamó al exministro Luis Felipe Henao corrupto. "Respeto profundamente los fallos de los jueces, pero este en particular no lo comparto y voy a ejercer mi derecho de impugnación", afirmó la senadora en el video de 2 minutos que publicó en su cuenta de Twitter. "El debate (...) no era sobre la vida, ni la valoración personal de Luis Felipe Henao sobre la cual no tengo ninguna opinión", aclara López.

