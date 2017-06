¿Cómo va a ser la entrega de los bienes y activos de las Farc?

El acuerdo de paz estipula que las Farc deben entregar el primero de agosto el registro de todos sus bienes y activos. Ese dinero debería destinarse, según lo acordado, a la reincorporación de la guerrilla y a la reparación de las víctimas. Los bienes que no sean registrados podrán ser objeto de extinción de dominio.



En las últimas semanas, se ha generado una gran polémica en torno a la posibilidad de que recursos de las Farc, como lo dice el decreto 903 de 2017, terminen financiando su partido político a través del centro de pensamiento.



Para el Fiscal Néstor Humberto Martínez esto implicaría que una parte de los activos serviría para financiar los programas sociales de ese grupo “Si se lee el decreto crudamente, implicaría que con parte de esos activos se va a financiar la actividad política de las Farc (…) Eso generaría inequidad en el debate político. La esencia del acuerdo es que ellos están bienvenidos a hacer política, pero en igualdad de condiciones”



Las declaraciones del fiscal son más políticas que reales. La financiación de ese centro de pensamiento ya está contemplado en los recursos que el gobierno le dará a las Farc para la creación de su partido político. En cuanto al centro de pensamiento, tanto las guerrillas como los paramilitares que han tenido acuerdos de paz, han tenido uno. El EPL tuvo a Progresa, el M19 a Conpaz, el CRS la Fundación Nuevo Arcoíris, los paramilitares tuvieron la Corporación Democracia.



Para el uribismo, esta interpretación del decreto abre la puerta para la mayor operación de lavado de activos.



El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo respondió que el decreto redactado por el alto consejero Rafael Pardo era una chambonada, pero que el fiscal se equivocaba en su interpretación “Yo lo reconozco: eso es una chambonada, pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso no va a pasar”



Este es el primer proceso en el que la organización ilegal hace entrega de sus bienes, cosa que no se hizo en los pasados proceso de paz ni en la desmovilización de los paramilitares, los cuales se quedaron con todos sus activos.



