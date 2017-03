¿Por qué estamos perdiendo la batalla en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos?

Este lunes María Jimena Duzán debatió con Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Daniel Rico, investigador en economías criminales y desarrollo rural, Marta Ruiz, consejera editorial de Revista Semana, Everth Bustamante, senador por el Centro Democrático y Camilo Romero, Gobernador de Nariño sobre el disparado aumento de los cultivos ilícitos.



Eduardo Díaz afirmo que se ha logrado llegar a territorio donde había guerra, sostuvo que la meta de 50 mil hectáreas que plantea sustituir en la primera fase del plan se va lograr cumplir. Agrego que no es solo un tema de desarrollo rural, sino también de presencia del estado en estos territorios.



Daniel Rico dijo que no hay una sola causa que explique el crecimiento de los cultivos ilícitos y que la sustitución como está planteada no es sostenible. Agrego que la variación de los precios internacionales del oro mueve un sector importante de la población de la coca.



Marta Ruíz sostuvo que realmente no hay explicación única de por qué crecieron los cultivos ilícitos, pero por fin se está entendiendo que es un problema rural. Expuso que el riesgo de la coca, es el riesgo de que el posconflicto fracase.



Everth Bustamante expuso que Colombia navega en un mar de drogas ilícitas como consecuencia de la desfinanciación de la erradicación manual y el debilitamiento de la política antidrogas del Gobierno.



Camilo Romero afirmó que Nariño es hoy el departamento con más cultivos ilícitos en Colombia, pero la mirada es acompañar la sustitución de cultivos. Por otro lado, expuso que se necesita una estrategia de integración para superar el problema de cultivos ilícitos.