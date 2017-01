Don Arley, el ciudadano que se negó a pagar un peaje

Don Arley Gómez decidió transmitir por Facebook la protesta que consistió en no pagar el peaje de una vía concesionada en el Meta, argumentando falta de obras y mal estado de la vía.

"No sé qué estoy pagando. Me resisto a pagar el peaje. No se ha iniciado una obra que debía iniciarse en mayo de 2015 cuando se firmó el contrato. Dicen que no es viable y que la están suspendiendo, y si no es viable, ¿qué nos están cobrando?", dice el enfurecido hombre a los funcionarios que terminan llamando a la Policía que le insiste en que pague y deje de entorpecer el tráfico.

Gómez, que se transporta entre la vía que de Villavicencio conduce a Acacias, responde: “No sé qué estoy pagando, porque no sé qué obras están haciendo con mi plata. La concesión terminó el 23 de noviembre de 2013. Esta concesión comenzó el 5 de mayo de 2015, un vacío en el que no supimos que pagamos. Se inició una concesión con estos señores y no han empezado a hacer nada. No hay una piedra”.