¿Qué importancia tiene el apoyo de Macron a Santos?

El presidente Juan Manuel Santos agradeció a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por ser el primer mandatario en ser invitado oficialmente al palacio de elíseo en una visita de estado.



En la rueda de prensa conjunta, después de una reunión en privado en la que suscribieron una declaración binacional, Macron y santos coincidieron en repudiar el terrorismo, en particular los hechos del fin de semana en Bogotá, en donde murieron tres personas incluida la ciudadana francesa de 23 años de edad, Julie Huynh.



“su desaparición nos entristece, pero su compromiso presidente Santos, de luchar decididamente contra el terrorismo, nos honra. Este ataque terrorista no afecta para nada el total apoyo de Francia y su total disposición a este proceso de paz en que usted está empeñado y que le mereció el año pasado el premio nobel de paz”, destacó el presidente del país galo.



Macron también destacó la inversión de su país en Colombia desde 2009 a través de la agencia francesa de desarrollo, que llega ya a 230 millones de dólares, de los cuales la mitad es para el posconflicto. También se refirió al préstamo de 1,6 millones de dólares no reembolsables para desminado humanitario y la presencia del delegado de la ONU, Jean Arnaut, de nacionalidad francesa. Además, el presidente francés dijo que la relación binacional va más allá de los asuntos económicos, al hacer alusión del año de Francia en Colombia.



