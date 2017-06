En video: Así fue la despachada de Uribe contra el gobierno

Los comentarios de Uribe en un foro internacional volvieron a encender el ambiente político. El expresidente se encuentra esta semana en Atenas, Grecia, en la Cumbre Concordia, una organización que reúne a varios líderes del mundo, que no tiene tinte político, y cuya finalidad es conversar de los planes de desarrollo en diferentes países del planeta.



Uribe expuso las críticas que tiene contra Juan Manuel Santos. El líder del Centro Democrático aseguró que en Colombia se habían desmantelado los incentivos para la inversión, que se abandonaron todas las formas de trabajo con el sector privado y que el país estaba bajo el control de grupos terroristas.

En diálogo con la W, el expresidente aseguró que simplemente se refirió a “lo que pienso del Gobierno”. Agregó que no dijo nada distinto a lo que normalmente habla desde el Congreso, los medios o su cuenta de Twitter. Puntos como el proceso de paz y sus críticas a la lucha contra el narcotráfico primaron en su intervención.



El más molesto con sus palabras fue el embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio, quien también se encontraba en la conferencia. El diplomático le dijo a esa misma emisora dijo que el expresidente se dedicó a “denigrar de Colombia”, en lo que él considera una campaña de desprestigio contra el país. “Yo como embajador de Colombia tengo la obligación de no admitir esos señalamientos y acá seguiremos haciendo un trabajo serio para seguir con el respaldo de la comunidad internacional, así Uribe diga lo contrario”, dijo a la emisora.

Osorio comparó la actitud de Uribe con la del exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien también era orador de ese foro. Aseguró que, a pesar de las diferencias que tiene con el Gobierno de Donald Trump, este solo se limitó a manifestar en su intervención una preocupación por las recientes decisiones frente al cambio climático: “No habló en malos términos, sino que destacó las fortalezas y el potencial de los Estados Unidos. Uribe no está haciendo esto y está creando un ambiente negativo para el país”, dijo Osorio.



Uribe calificó a Osorio como un “burócrata y manipulador” y aseguró que “la oposición debe aprovechar los escenarios internacionales para enfrentar la inmensa maquinaria de desinformación del Gobierno en el exterior". Agregó que es el momento de que la comunidad internacional se de cuenta de lo que pasa en Colombia.



Según el expresidente, Joe Biden sí hizo una crítica “durísima” al Gobierno Trump por el retiro de Estados Unidos del Pacto de París. Según el senador, la maquinaria también ha llegado a manipular la opinión internacional. “Ya los inversionistas saben. No habrá confianza inversionista en el país con el nivel de gasto público recurrente que hay, con un endeudamiento que está en el 54 y va para el 56”, dijo a la W.