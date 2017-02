¿Está impedido Néstor Humberto Martínez para investigar el caso Odebrecht?

El senador Jorge Robledo acaba de presentar una denuncia en contra del Fiscal Néstor Humberto Martínez, por no declararse impedido para investigar las actuaciones de Odebrecht en Colombia. Según el senador Robledo, Néstor Humberto Martínez tendría varias causales por las cuales habría violado el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para los funcionarios públicos, que regula los conflictos de intereses, en el caso de Odebrecht.

1. Según el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, que regula los conflictos de interés y las causales de impedimento e inhabilidad, en su numeral 16 dice: que todo funcionario público podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por “dentro del año anterior haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”. Para Robledo, la participación de Néstor Humberto Martínez como miembro de la junta directiva de El tiempo, propiedad de Luis Carlos sarmiento Angulo, un año antes de ser elegido superministro podría ser causal de conflicto de intereses.

2. El bufete de Néstor Humberto Martínez asesoró la ruta del sol. La denuncia del senador se basa en lo dicho por la compañía Latin Lawyers, la cual ayuda a las empresas a tomar decisiones entregando información sobre las firmas de abogados más importantes del continente. En los informes que ellos hacen reconocen a ‘Martínez Neira abogados’ como asesor del concesionario ruta del sol. Esa información habría salido publicada en el portal web de Latin Lawyers. Esto violaría el numeral primero del artículo 11 que establece como causal de inhabilidad y conflicto de intereses; “tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”

3. La firma de abogados de Néstor Humberto Martínez asesoró a Navelena antes de ser Fiscal. Según el senador, Corficolombiana propiedad de Sarmiento Angulo, presentó la propuesta de navegabilidad del río magdalena a la junta directiva del Banco Agrario para que este le otorgara un préstamo de 120.000 millones de pesos. La firma del hoy Fiscal habría asesorado al consorcio Navelena para la obtención de ese cuestionado crédito, que hoy está siendo investigado por el procurador. Esto violaría los numerales primero y segundo del artículo 11.

4. La relación cercana entre el Fiscal Martínez y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de Episol, la compañía que tiene el 33% de la ruta del sol 2 en la que Odebrecht tiene el 62%. Según la silla vacía, el 90% de los casos que atiende el bufete de Néstor Humberto y es su abogado de confianza. Además, según Semana “la cercanía entre Martínez y Sarmiento es de conocimiento público”. Lo anterior podría violar el numeral octavo del artículo 11 que dice: “existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado”.

