Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche

El video que generó la indignación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comenzó a viralizarse desde la noche del viernes pasado. En las imágenes se ve a tres motociclistas atracar a una mujer que conducía un Renault Clio, mientras esperaba en un trancón en la autopista Norte que conduce a Bello.

La reacción de Gutiérrez fue de inmediato dirigirse a la Sijín de la Policía Metropolitana, al norte de la capital paisa, para liderar, él mismo, los operativos que dieran con la captura de los tres fleteros.

Puede leer: “En 2017 los indicadores en seguridad mejorarán”: Federico Gutiérrez

Esa decisión del alcalde generó opiniones encontradas en la ciudadanía. En redes sociales, desde donde Gutiérrez informó durante toda la noche cómo iban las investigaciones, algunos tuiteros calificaron la acción más como un show, que como una acción legítima de la máxima autoridad policial de Medellín, una ciudad en la que al año se denuncian 10 mil delitos similares o más graves al hurto.

Y así fue como justamente Gutiérrez lo dio a conocer durante la larga noche en la que puso a andar más 200 hombres de Sijín y Sipol, divididos en quince grupos, que dieron comienzo a veinte operativos simultáneos a lo largo y ancho de la ciudad.

“No vamos a descansar hasta agarrar a esos tres delincuentes, el mensaje a la ciudadanía es que esto no puede volverse algo normal en la ciudad”, dijo a los medios a eso de las 2 de la mañana.

Pero las horas pasaban y la búsqueda de la Policía no daba los frutos esperados. Cuando llegaron las 4 de la madrugada, las esperanzas de encontrar a los delincuentes se desvanecían, pues las labores de inteligencia eran prácticamente nulas. Gutiérrez, sin embargo, seguía empeñado en no abandonar las instalaciones de la Sijín. No estaba dispuesto a irse hasta que le dieran parte de algún resultado.

Pero el amanecer trajo noticias. Una labor que duró casi veinticuatro horas seguidas, ininterrumpidas, dieron primero con la ubicación de las motos. Ya a plena luz, con varias horas de sueño en deuda, la Policía dio por fin con el paradero de los atracadores.

Federico Guitiérrez, junto con el general Óscar Antonio Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de seguridad Gustavo Villegas, dio el balance definitivo: “Hemos resuelto un caso importante para la ciudad y así tenemos que actuar en cada uno.

“Las tres motos las tenemos ubicadas, pero más importante aún es que tenemos a las tres personas que participaron en este ilícito”, dijo. Se trata de John Alexis Ospina, alias ‘Chompiritas’, quien en el video es quien aparece robando el carro desde la parte izquierda. El segundo fletero, menor de edad, fue identificado como alias “Chupín”. El tercer atracador, según el alcalde, es Edwin Monsalve, alias “Kevin”, quien además tenía detención domiciliaria.

Gutiérrez dijo que los dos adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. El menor de edad será conducido de acuerdo a la ley. El alcalde felicitó a la Policía y a cada una de las personas que participaron del operativo y también al ciudadano que grabó el video, con quien Gutiérrez habló personalmente. “No paramos y no dormimos hasta que dimos con los responsables, y de eso se trata. Cuando nos juntamos sí se puede. Todos los casos son importantes”.