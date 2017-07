¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la Oficina de Envigado en la Administración de Federico Gutiérrez?

Todavía no hemos podido saber por qué una persona con el complicado recorrido de Gustavo Moreno llegó a ser director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. La misma pregunta hay que hacerse en Medellín con la captura del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, cuya hoja de vida es bastante cuestionable.



El capítulo de Villegas comenzó desde el día de su nombramiento como secretario de Seguridad del alcalde Federico Gutiérrez.



El director de Verdad Abierta, Juan Diego Restrepo, cuestionó en su columna el nombramiento de Gustavo Villegas por la presunta relación que este sostuvo en 2008 con el exparamilitar Carlos Mario Aguilar alias Rogelio, hombre cercano de Don Berna, desmovilizado en 2005 pero que siguió delinquiendo mientras fungía como vicepresidente de la corporación democracia.



Según Restrepo: “Quise entender qué pasaba con alias Rogelio y llamé a Villegas, para ese entonces director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Me respondió que todo estaba bien con el exparamilitar, que Rogelio no tenía líos con la justicia (lo que era cierto en Colombia, no así en Estados Unidos) y que estaba en permanente contacto con él. Lo curioso es que unos meses después, el narco viajó a Argentina y se entregó a las autoridades norteamericanas”

Es decir, Villegas habría excedido su campo de acción como funcionario en su relación con la Oficina y en haber facilitado presuntamente la salida de Rogelio del país.



Según Verdad Abierta, mientras era asesor de paz y convivencia de la Alcaldía de Alonso Salazar, Villegas también estuvo involucrado en una investigación por beneficiar con contratos al empresario Juan Felipe Sierra, gerente de una empresa de seguridad privada que brindaba protección a algunos de los exparamilitares que integraban la Corporación Democracia, entre ellos Pedro Antonio López, alias Job, quien visitó la Casa de Nariño durante el mandato del presidente Álvaro Uribe. Según Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, Villegas tenía una estrecha relación con Daniel Mejía, alias Danielito, desaparecido jefe de la Oficina de Envigado, hecho que nunca se confirmó.



Pese a estos antecedentes, Federico Gutiérrez lo nombró secretario de Seguridad sin ningún reparo. Esto argumentó el alcalde en su momento: “Ese proceso de él, yo lo conozco; hay un archivo de ese proceso, pero no por vencimiento de términos sino porque no existe el hecho como tal. Y he dicho: en algún momento él tendrá que salir y dar la cara”.



Según la investigación hecha durante un año por la Fiscalía, Villegas sostenía comunicación constante con Julio Perdomo, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las AUC, quien fue capturado en marzo de este año tras ser señalado por la policía como el ‘nuevo vocero político’ de la Oficina de Envigado y de controlar las comunas del centro y noroccidente de la capital antioqueña. Los acuerdos y las comunicaciones se realizaban a través de Mariano Zea Ospina, exguerrillero del ELN y contratista de la Secretaría de Villegas.

Villegas abusó de su cargo con el fin de beneficiar a miembros de la Oficina de Envigado con la excarcelación a cambio de obtener resultados en materia de seguridad. También se le acusa de haber solucionado por mano propia la extorsión de la que fue víctima una empresa de su familia, sin que lo hubiera reportado a las autoridades, por lo que fue acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia.



El alcalde Federico Gutiérrez, frente a la captura de su encargado de Seguridad, dijo “Gustavo Villegas presenta su renuncia y se somete de manera voluntaria a las autoridades. No conozco las pruebas de la Fiscalía, yo lo único que quiero es que esto se resuelva, mi responsabilidad como alcalde es poner la cara y reafirmar que la única orden que he dado siempre tanto en público como en privado es enfrentar todas las estructuras criminales con toda la contundencia en el marco de la legalidad y de la ley, y así va a seguir siendo”.



Sin embargo el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en su cuenta de Twitter afirmó: “No hay manera de que el alcalde Federico Gutiérrez diga que no sabía”.



Hoy en ‘Semana en vivo’: ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la Oficina de Envigado en la Administración de Federico Gutiérrez?



Participe en nuestras cuentas de Twitter @MJDuzán, @Semanaenvivo y @Cablenoticias con el hashtag #SemanaDebate



Nuestros invitados son:

Ariel Ávila, subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación

Luz María Sierra, periodista y magister en Ciencia Política

Luis Eduardo Celis, asesor de la RedProdepaz

Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta



El programa se puede ver por Cablenoticias a las 8:00 p. m. por los siguientes canales:

Claro: 465

DirecTv: 147

Movistar: 416

ETB: 254

UNE: 190

SuperCable: 20

Latan: 727