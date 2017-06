Lo que piensa #HolaSoyDanny del paro de profesores

Hace más de un mes inició el paro de maestros en Colombia y para que termine Daniel Samper sugiere que a los profesores les suban el salario y los evalúen como ellos a sus estudiantes: con quices sorpresa y lecturas en las vacaciones.

Como sabe que pide un imposible, propone una curiosa solución: "Despedirlos a todos y encargar a los políticos de dar clases" ya que, según él, es la única manera de que los profesores tengan un mejor salario.

"Tanto los profesores como el gobierno deben flexibilizar sus posiciones y pensar en los ocho millones de niños que no pueden ir a estudiar, que no tienen con quién quedarse y que no merecen ser usados como escudo" concluyeSamper Ospina.