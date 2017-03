¿Se dilatará aún más la aprobación de la jurisdicción especial para la paz?

Hoy el presidente Juan Manuel Santos en la posesión del Ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció que: “esta semana me reuní con la cúpula de las fuerzas armadas y todos los generales me manifestaron su absoluto respaldo a este sistema de justicia especial –que fue concertado con ellos durante todo el proceso y que debe terminar su trámite legislativo en el congreso la próxima semana; les hago un llamado a los senadores a que así sea lo más pronto posible–, y esos generales expresaron además la urgencia de que entre pronto en vigencia. Es una urgencia que el país entero clama”



La solicitud del presidente Santos se da luego de que 20 generales en retiro publicaran una carta manifestando sus preocupaciones sobre la jurisdicción especial para la paz y de que quedara aplazada para el 13 de marzo la votación en último debate de la reforma constitucional que crea la JEP.



En la carta que los generales le enviaron al presidente santos y entre los que se encuentra el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien hizo parte de las negociaciones de paz con las farc en la habana, reiteran su preocupación por la selección de los magistrados de la JEP, particularmente por la presencia de extranjeros en la comisión que los elegirá:



“no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad, respecto a las funciones que les correspondería dentro de esta jurisdicción, teniendo en cuenta su reconocido perfil y posición ideológica que los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional”



El martes pasado, lo que el gobierno esperaba fuera un trámite sencillo se enredó por cuenta de los impedimentos de varios congresistas, el ausentismo de varios senadores de la coalición de gobierno y las fuertes discusiones que protagonizaron Armando Benedetti, Carlos Felipe Mejía y Claudia López.



24 senadores, casi el 20% del senado, se declararon impedidos para votar la creación de la JEP on el argumento de tener familiares condenados por parapolítica, indagaciones en la corte suprema, ser víctimas o tener familiares en las fuerzas militares. luego de varias horas de discusión, la subcomisión creada para dar trámite a estos impedimentos argumentó que la nueva jurisdicción no afectaría ni los procesos que lleva la corte suprema de justicia, ni hallaría culpable a todos los militares por hechos relacionados al conflicto armado, ante lo cual se negaron todos los impedimentos.



La aprobación de este acto legislativo ha estado lleno de tropiezos. el martes pasado desde el chocó, el presidente santos le afirmó al vicepresidente Germán Vargas lleras que esperaba que todos los senadores de cambio radical apoyaran la votación de la JEP en el senado, luego de que en la cámara sólo 2 representantes votaran a favor y 14 se abstuvieran de votar.



“vicepresidente, espero que todos sus senadores de cambio radical estén firmes allá en el senado depositando su voto para esta jurisdicción especial de paz. Esto nos va a permitir continuar con este proceso de reconciliación que no es fácil".



