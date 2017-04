El sábado pasado, se llevó a cabo en el país la marcha convocada por el centro democrático y sectores que respaldaron el no en el plebiscito. Miles de personas respondieron a la convocatoria para manifestar su rechazo al gobierno de Juan Manuel Santos.

Un día antes de la marcha, 36 congresistas de centro democrático presentaron una carta en la que exigían al presidente Juan Manuel Santos su renuncia, ya que según ellos el escándalo de Odebrecht, la crisis económica, social e institucional y el manejo que se le dio al proceso de paz con las FARC, son razones suficientes para que el presidente santos abandone el cargo.

Según varios analistas, esta marcha fue el primer pulso del centro democrático de cara a las elecciones de 2018. Lo que los organizadores denominaron una marcha en contra de la corrupción del gobierno, terminó en una manifestación que reflejaba el rechazo al presidente santos y al acuerdo de paz con las FARC, atizando la ya existente polarización del país. De este hecho fueron testigos los periodistas Daniel Samper y Vladdo.

Desde que el no ganó el 2 de octubre y se firmó el acuerdo de paz en el teatro colón, varios sectores políticos, incluido el uribismo han planteado la necesidad de un acuerdo político nacional. Aunque el centro democrático ha manifestado reiteradamente que no el gobierno no ha tenido la disposición de alcanzar ese acuerdo, el gobierno insiste en que ha escuchado a los opositores del acuerdo y que eso se ha reflejado en los cambios que tiene el acuerdo de paz del colón. la semana pasada, en una reunión sostenida entre el gobierno y las farc en Cartagena para evaluar la implementación de los acuerdos de paz, se acordó que se impulsaría el pacto nacional para la convivencia que busca garantizar el efectivo compromiso de todos los colombianos para que nunca más se utilicen las armas para hacer política.

Hoy en Semana en vivo ¿está el gobierno en capacidad de impulsar un pacto político nacional para la convivencia?

Nuestros invitados son:

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz

Rafael Guarin, exviceministro de Defensa y columnista

Carlos Velandia, Gestor de paz

Andrei Gómez Suárez, investigador asociado de las U. Oxford y Sussex, autor de ‘El Triunfo del No’

