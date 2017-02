"No lo acepté en el Facebook": habla la mujer a quien Morris dio por muerta

Cuando a Dora Giraldo la llamaron de la Secretaría de Salud para contarle que “estaba muerta”, en lugar de enfurecerse se reventó de la risa. El concejal Hollman Morris (Progresistas), en pleno cabildo, fue quien la dio por muerta. Después de la carcajada se le vino a la mente los problemas que tendría por esa declaración. Pidió un crédito en un banco, pero el préstamo le fue rechazado por estar "del otro lado".

El "acta de defunsión" le llegó el 9 de febrero. Morris, en un debate, dijo que los pacientes se estaban muriendo en los hospitales de Bogotá por falta de suministros médicos, por culpa de la reestructuración de la salud que adelanta la administración de Enrique Peñalosa. Y para sustentar sus denuncias, citó dos casos: el de Dora Giraldo y el de José Pérez, quien, resulta, también camina entre los vivos.

El concejal fue notificado de su error mientras se viralizaba un video de la señora en el que daba parte de tranquilidad y pruebas de supervivencia. Morris tuvo que responder por el mismo medio: en sus redes sociales pidió disculpas, reconoció su error, pero se ratificó en sus denuncias. Además, sostuvo que iba a buscar a los dos supuestos muertos para ofrecer su perdón personalmente.

En efecto, contó Dora Giraldo, el concejal le envió una solicitud de amistad por Facebook, pero la rechazó en "un arrebato". Sin embargo, aún espera que Morris la contacte. Él, por su parte, se ratifica en que la buscará.

Semana.com fue hasta la casa de la señora, en el barrio Galán, donde vive con su esposo y sus hijos, de quienes vive orgullosa. La mayor estudia en la Universidad Distrital, el del medio está becado por el programa "Ser Pilo Paga" en la Universidad Santo Tomás, mientras que la más pequeña está a punto de graduarse del colegio. En el mismo barrio, doña Dora Giraldo atiende un puesto de comidas rápidas, que apenas volvió a abrir en los últimos días, cuando salió de su convalecencia, o cuando resucitó de entre los muertos, como dicen algunos vecinos.

Frente a las declaraciones de Morris sostuvo: "Fue un error muy grande el que cometió al no verificar la información que le estaban dando, pero la verdad no me siento con autoridad de poner una demanda o de ser grosera con él. No es mi estilo". Y agregó que "le parece bien la disculpa" que le envió el concejal.

Y contrario a lo que indicaban las declaraciones de Morris, la señora está agradecida con el servicio que le prestaron en el Hospital San Blas, y que corrió por cuenta, en un 90%, del Sisbén. Dice estar bien de de salud, después de meses de dolores en el vientre, que ella confundió con gastrititis y atendió con aguas y remedios caseros, le agravaron los problemas en la vesícula. Eso sí, pese a que salió bien librada, doña Dora Giraldo no niega que "la salud tiene muchos problemas". Lo dice una mujer a la que dieron por muerta.