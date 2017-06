La agresión de un periodista de Noticias Uno que nunca sucedió

Las aguas en la plenaria del Senado el pasado jueves 1 de junio aún seguían movidas minutos después de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, votación que ganó por un estrecho margen la abogada Diana Fajardo, que sacó 48 votos, contra el jurista Álvaro Motta, que obtuvo 43.

A las 10:46 de la mañana el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, se le acercó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para pedirle hablar en el mismo atril destinado para las intervenciones de los congresistas, invitados especiales y altos funcionarios del Estado. Era algo inusual.

Lizcano accedió, Cruz se subió y señalando la parte derecha de su rostro le dijo a los senadores que una cámara de Noticias Uno lo había agredido.

“Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno y como podrán ver me han pegado en la cara. Yo no entiendo. Una cámara de Noticias Uno. ¡Yo no entiendo por qué! Yo cumplo mi función y esto me tiene muy consternado”, explicó el funcionario en la plenaria.

De inmediato, y sin pedir información adicional, la denuncia fue respaldada por varios senadores, empezando por el presidente Mauricio Lizcano, quien decidió abrir sesión para que los legisladores se pronunciaran frente a ese hecho.

“Rechazamos esos actos y yo, como presidente del Congreso, manifestaré la inconformidad con la directora de Noticias Uno y le enviaré una nota de protesta por hechos que, por supuesto, nosotros no podemos permitir en la plenaria del Senado”, Mauricio Lizcano, senador del Partido de La U.

“Los senadores hemos tenido, casi todos, las más graves agresiones por parte del noticiero Noticias Uno. Lo que pasa es que la agresión, que hasta ahora era moral, salta a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es, señor presidente, ¡inaceptable! Tiene que haber alguna medida administrativa que impida la presencia para siempre de los individuos que atacaron al señor subsecretario del Senado. E inclusive también tiene que haber algún tipo de sanción penal para alguien que agrede físicamente al subsecretario del Senado y ojalá cárcel”, José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático.

“No puede ocurrir que estas agresiones lleguen al Congreso de la República”, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático.

“¡Esto es muy grave, presidente, esto es muy grave! Aquí tenemos que tomar posiciones y decisiones”, Thania Vega, senadora del Centro Democrático.

“Ojalá haya sanciones ejemplares porque la prensa no puede dar ese ejemplo aquí, en la casa de la democracia”, Milton Rodríguez, senador del Partido de La U.

“Como medida cautelar debería retirarse al periodista y hasta tanto no se adelante la investigación no se le permita, nunca más, el ingreso”, Maritza Martínez, senadora de La U.

“El Senado debe tomar los correctivos necesarios a efectos de que esta persona asuma sus responsabilidades y en ese sentido nuestra solidaridad con el doctor Saúl Cruz”, Alexánder López, senador del Polo Democrático.

“¡Por favor poner la demanda! Presidente, ordeno que se haga una investigación al presente, sino va a venir el ELN, disfrazado de doctor, y nos va a masacrar en este Congreso”, Rosmery Martínez, senadora de Cambio Radical.

“Además, señor presidente, debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista que ha hecho esto no se mantenga en el recinto porque ha cometido un acto de agresión, no solamente contra el señor Saúl Cruz, sino contra la institucionalidad del Senado de la República”, Jorge Hernando Pedraza, senador del Partido Conservador.

“En el caso de la agresión a Saúl, que fue alevosa, que el camarógrafo lo vio, lo empujó y luego lo buscó donde no hay cámaras ni controles y le pegó efectivamente, no se puede permitir. Es que ese camarógrafo no está aquí como una persona, sino como un representante de una empresa y esa empresa tiene que responder frente al Congreso. ¡Yo me siento amenazada!”, Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal.

Sin embargo, este domingo en su emisión habitual, el noticiero publicó su versión de los hechos que desmiente lo que el subsecretario Sául Cruz dijo en plenaria y que respaldaron varios senadores. Basándose en las cámaras de seguridad del Congreso, se ve claramente como el periodista de ese informativo, Eduardo López Hooker, y su camarógrafo, buscan a Saúl Cruz para preguntarle por la elección para nuevo magistrado de la Corte Constitucional y el lobby que estaba haciendo a favor de Motta.

En ese momento, el subsecretario se voltea y choca contra el lente de la cámara. Le reclamara al camarógrafo: “Señor, oiga. ¿Pero usted por qué me pega, hermano?”.

Evidentemente molesto, Cruz regresa a la entrada del salón de espera de la plenaria del Senado, mientras el periodista le dice que le tiene que hacer una pregunta por esa elección. El funcionario denuncia ante un policía que el camarógrafo lo había golpeado y se retira. El camarógrafo siguió al subsecretario hasta la entrada de un baño del Congreso y esperó a que saliera.

Mientras eso sucedía, el policía le reclamaba al periodista que le pedía que lo acompañara para aclarar los hechos. Acto seguido, el subsecretario salió del baño y volvió a chocar contra el lente de la cámara y este va a denunciar nuevamente ante e l uniformado que lo están agrediendo. “No creo, doctor Saúl. No creo”, le responde el periodista.

Sin embargo, el noticiero obtuvo los videos del capitolio y estos dejan ver que el subsecretario es quién embiste la cámara del noticiero en las dos ocasiones, al lado de una mujer que lo acompañaba y que en el primer choque celebra esa acción del funcionario contra el equipo periodístico. Ella fue identificada como una asesora del candidato a magistrado Álvaro Motta.

El senador de La U, Armando Benedetti, se refirió a estos hechos y cuestionó la decisión del presidente del Senado, Mauricio Lizcano: “Rechazo enérgicamente todas esas voces de esos senadores de derecha, que son los que querían elegir magistrados de derecha (...) que censuraron a Noticias Uno y que, además, pedían que los sacaran (...) la prensa merece una disculpa de parte del presidente Lizcano, que fue el que propició el linchamiento (...) sabemos que el presidente Lizcano es ligero, le hace falta peso en la cola, le hace falta estructura en la cabeza”.

Por su parte, Lizcano le dijo a Blu Radio este lunes que en la plenaria manejan libre democracia “y cualquiera puede opinar”, aseguró que fue él quien le entregó los videos a la directora de ese noticiero de lo que sucedió con Saúl Cruz” y dijo que se confió en lo que le dijo el subsecretario.

Sin embargo, en un comunicado dado a conocer horas antes explicó que hay una investigación administrativa en curso y que apenas tenga el resultado “seré el primero en hacerla pública”.