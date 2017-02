¿Qué impacto va a tener en el país que la guerrilla más grande de América se desarme?

Este martes María Jimena Duzán debatió con Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, Jairo Estrada, vocero de Voces de Paz, Clara López, ministra de trabajo y miembro del Consejo de Reincorporación y Luis Pérez, gobernador de Antioquía sobre la concentración de las FARC a las zonas veredales.



El senador Iván Cepeda dijo que la llegada de las FARC a las zonas veredales es la demostración que el proceso de paz es incontrovertible y exitoso, agrego que una buena noticia como la de hoy no se puede empañar con algún problema.



Por otro lado, el gobernador de Antioquía Luis Pérez sostuvo que se ha encontrado con que la fuerza pública no está vigilando los territorios que han dejado las FARC, además de los muchos problemas de salud en los campamentos. Agrego que apoya el proceso de paz pero nada se gana con hacer invisibles los problemas que se han presentado.



Jairo Estrada sostuvo que las FARC están cumpliendo y demostrando su compromiso con la paz. Dijo que se necesita una presencia integral del estado en los territorios que han dejado las FARC.



Clara López afirmó que hoy hay una verdadera materialización de los frutos de lo que se firmó en el acuerdo de paz. Expuso que la paz no se construye en siete días, sino que es un proceso en el se tiene que aprender a construir paz.



Por su parte, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales sostuvo que en los territorios que ha dejado las FARC hay un cordón de seguridad para que no entren grupos al margen de la ley, también explico que los problemas de salud han sido tratados con una afiliación de emergencia para que los guerrilleros sean atendidos.