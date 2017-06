¿Prosperará o fracasará la revocatoria del alcalde Peñalosa?

La Registraduría Nacional avaló este martes las firmas de uno de los comités que impulsa el proceso de revocatoria al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. ‘Unidos Revocamos a Peñalosa’ logró reunir casi el doble de firmas requeridas para convocar a las urnas a los capitalinos de cara a decidir la permanencia del mandatario.

Según la autoridad electoral, de las 706.708 firmas presentadas por el comité para su verificación y revisión, 473.700 resultaron válidas. es decir que, de cada 10 firmas, seis fueron aprobadas. 233.000 firmas fueron rechazadas por inconsistencias.

El alcalde Peñalosa respondió que respeta el proceso pero que está dedicado a gobernar: “seguiré trabajando para revocar la pobreza, los problemas de inseguridad y de movilidad y cumpliendo el plan de gobierno que inscribimos. La revocatoria solo está en Colombia y Ecuador, esto en ningún país avanzado existe. la revocatoria es la elección que se hace cada 3, 4 o 5 años en la que los ciudadanos deciden si se mantiene o no un gobernante, un partido, una orientación política”



Mientras los promotores expresaron su satisfacción por el anuncio de la Registraduría, ya que se ha dado un gran paso para que los ciudadanos acudan a las urnas, los defensores del alcalde consideran que aún no hay nada definido. para ellos, ninguno de los dos requisitos que se deben cumplir para llegar a ese paso, se han concretado. Primero, la validación de las firmas aún puede ser impugnada, como en efecto lo harán. Segundo, la certificación de las cuentas de financiación del comité de revocatoria, no hay claridad y por eso pedirán una investigación a fondo.



No obstante, lograr adelantar un proceso de revocatoria aun es un camino largo y con muchas dificultades. Hasta el momento se han llevado a cabo 166 procesos de revocatoria en Colombia, 165 para alcaldes y uno para gobernador. solo 50 llegaron a las urnas y 116 ni siquiera alcanzaron a recoger las firmas necesarias. Ningún gobernante ha sido revocado.



Hoy en Semana en vivo, ¿prosperará o fracasará la revocatoria del alcalde Peñalosa?



