¿Cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

Esta semana se cumplen 100 días de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el teatro Colón y durante ese tiempo la implementación de lo acordado ha tenido más tropiezos que avances.



El Fast Track en el congreso ha aprobado hasta ahora cuatro de los ocho proyectos de reformas y leyes que tiene en urgencia. El primero fue la ley de amnistía e indulto que fue aprobada por el congreso en diciembre de 2016, pero que se pudo aplicar hasta el 17 de febrero que se aprobó un decreto reglamentario pedido por las cortes y la Fiscalía. Sin embargo, hasta el día de hoy solo se han concedido menos de 70 amnistías, cinco solicitudes de traslado a las zonas veredales y ni una libertad condicionada, según lo informa el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago.



También se ha aprobado el acto legislativo que otorga estabilidad jurídica a los acuerdos de paz en el futuro y la semana pasada se aprobó la nuez de lo acordado con las FARC que es la Jurisdicción Especial para la Paz. La reforma que crea el partido de las FARC ya fue aprobada por la cámara y se encuentra a punto de iniciar su debate en el senado.



Teniendo en cuenta que la vigencia del Fast Track termina a mediados de mayo es probable que se necesita ampliar la vigencia a otros seis meses, por qué no se van alcanzar los otros puntos del acuerdo.



En materia de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, los avances han sido más lentos. En una editorial escrita para el país de España, Enrique Santiago dice:



“a la fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social”



Santiago advierte que no se han definido los programas de acceso al empleo, ni los proyectos productivos de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.



Tampoco se han otorgado las garantías de seguridad tanto para las FARC como para los dirigentes sociales, ni se han cumplido los compromisos para acabar con el fenómeno del paramilitarismo, como por ejemplo crear la unidad de investigación especializada para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, además de que las zonas veredales no están terminados.



Nuestros invitados son:



Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior



