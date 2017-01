¿En Colombia es más fácil terminar el conflicto armado que vencer la corrupción?

Este jueves en Semana en vivo María Jimena Duzán debatió con Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá; Claudia López, senadora por Alianza Verde; Cecilia López, exministra y exsenadora; Iván Cancino, abogado penalista y Elisabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia sobre los sucesivos escandalos de corrupción en el país.



Gustavo Petro afirmó que la corrupción es el eje del poder político en Colombia, agregó que no se trata de domesticar a la clase política sino de cambiarla. Asimismo, el exalcalde de Bogotá sostuvo que el estilo de poder y de gobernabilidad tiene que cambiar, porqué políticamente se unen por intereses económicos.



Por su parte, la senadora Claudia López dijo que la corrupción es "un lío a nivel estructural" y añadió que los corruptos deben ser castigados a nivel social y electoral. López invitó a los ciudadanos a castigar a los políticos corruptos en las urnas.



Por otro lado, Cecilia López expuso que la corrupción es un tema más profundo en el que la política ha sido la vía pero que reside en la sociedad. La exsenadora afirmó que Colombia es una sociedad corrupta.



El abogado Iván Cancino sostuvo que la política tiene que generar en el ciudadano un efecto de no guardar silencio frente a la corrupción. También insistió en que la sociedad colombiana está confundida porque los de derecha y de izquierda creen que los corruptos son los del otro bando.



Elisabeth Ungar agregó que una de las soluciones a la corrupción es que los delitos electorales sean sancionados, porque en Colombia este tipo de faltas no son castigadas. Finalizó con la propuesta de empezar un trabajo muy profundo con el ciudadano del común sobre la corrupción para que entienda los alcances que esta genera.