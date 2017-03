¿Puede la locomotora minera desconocer los resultados de las consultas populares como las de Cajamarca?

El domingo pasado, los habitantes de Cajamarca con un 97,9 % votaron en contra de la explotación de minería, en el caso específico sobre el proyecto La Colosa de la minera AngloGold Ashanti.



La Colosa fue descubierta en el año 2006 por la compañía Anglogold Ashanti y está ubicada en la vereda la paloma, a 14kms de Cajamarca y a 30kms del oeste de Ibagué. En su momento, la multinacional y varios productores mineros la calificaron como uno de los yacimientos más grandes hallados en los últimos 10 años y argumentaron que podría producir en total 28 millones de onzas de oro.



Para los pobladores y las autoridades ambientales del Tolima, la explotación minera en esta zona afecta el ecosistema del departamento, en especial una zona de reserva forestal ubicada en la cuenca alta del río Coello que abastece de agua a Cajamarca, Ibagué, el espinal y al distrito arrocero más grande del país, lo que acabaría con la vocación agrícola de la región. Para los empresarios mineros, la situación es otra, según ellos el 65% del agua del río Coello es utilizado en los tradicionales cultivos del arroz, que se han establecido en grandes latifundios.



Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, explicó que la consulta popular fue una decisión política que no tiene la facultad de cambiar la ley: “la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás (…) esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”



Anglogold Ashanti en un comunicado lamentó que “por cuenta de un debate mal planteado sobre la minería en Colombia, se ponga en riesgo que el país y la región reciban los beneficios de la minería bien hecha y responsable”. Para la empresa, La Colosa es una gran oportunidad para el desarrollo de la región, puesto que generará 10.000 empleos directos y 50.000 indirectos, soluciones de agua en Ibagué y el Tolima y cerca de 900.000 millones de pesos en ingresos anuales al estado colombiano.



Hoy en Semana en vivo, ¿Puede la locomotora minera desconocer los resultados de las consultas populares como las de Cajamarca?



Participe en nuestras cuentas de twitter @MJDuzan, @Semanaenvivo y @Cablenoticias con el hashtag #SemanaDebateMinería





Nuestros invitados son:



Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente

EvaMaría Uribe,ex viceministra de Minas y energía

Silvero Gómez, periodista y economista

Robinson Mejía, vocero del ‘No’ en la consulta popular minera en Cajamarca



El programa se puede ver por Cable Noticias a las 8:00pm por los siguientes canales:



Directv: 147/ 1147 (HD)

Movistar: 416

Claro: 465/ 1465 (HD)

Une: 190



Vía streaming por Semana.com