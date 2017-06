En un hecho sin precedentes, el embajador de estados unidos en Colombia, Kevin Whitaker, envió la semana pasada una carta a la corte suprema de justicia en la que hizo varios reparos a la decisión del alto tribunal de conceder la libertad de un guerrillero pedido en extradición. Julio Enrique Lemos Moreno. Está pedido en extradición por una corte del sur de nueva york acusado del secuestro de un ciudadano norteamericano en 2008.

La sala de casación penal de la corte suprema consideró que se debía liberar a Lemos al haberse acogido a la jurisdicción especial para la paz.

Desde hace dos meses que entró en vigencia el acto legislativo que crea la JEP, los jueces colombianos pueden conceder la suspensión de las capturas a los guerrilleros y la libertad condicional a militares.

Para el embajador Whitaker, este caso no debería ir a la JEP, ya que el secuestro fue realizado para obtener un beneficio personal y la decisión no es consistente con las metas del acuerdo de paz“el acusado en este caso es una persona extremadamente peligrosa […] la decisión no tomó en cuenta si el vil y cruel acto de secuestro cometido por Lemos fue realizado de alguna manera para beneficio propio o con ocasión del conflicto armado pagaron”

El presidente Juan Manuel Santos respondió así a las críticas del embajador norteamericano “fallos de la corte no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros”.

Esta discusión se da mientras las Farc hacen hoy la entrega del 60% de sus fusiles a la misión de paz de naciones unidas. Este hecho histórico ha sido criticado por la oposición uribista, ya que según ellos no hay imágenes que den garantía del desarme. Sin embargo, cabe recordar que en procesos de paz como el de Irlanda del norte, la entrega de armas se hizo de manera confidencial o tal como sucedió con los paramilitares, muchas de esas imágenes fueron un montaje

Hoy en Semana en vivo ¿se extralimitó el embajador Whitaker con su carta a la corte suprema?

Nuestros invitados son:

Luis Felipe Henao, exministro de vivienda

Sandra Borda, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la U. Jorge Tadeo Lozano

Arlene Tickner, Profesora de Ciencias políticas, Gobierno y Relacionas Internacionales

Samuel Hoyos, representante a la cámara por Centro Democrático

